El nuevo Liceo empieza a andar con las pruebas médicas
Blai Roca, Bruno Saavedra y Nuno Paiva, los primeros en pasar consulta antes de la vuelta a entrenar
En una temporada atípica con un verano interminable por los World Skates Games, el Liceo ya empezó a andar con las primeras pruebas médicas que se prolongarán lo que resta de semana hasta que el equipo vuelva a la pista para rodar y prepararse a las órdenes de Juan Copa. Ese momento será el lunes por la mañana y en esa sesión en el Palacio estarán todavía los mundialistas, que posteriormente se incorporarán a las concentraciones de sus combinados. Ese día las estrellas serán las dos apuestas en el mercado de fichajes, Edu Lamas y Franco Platero, quienes ee verán completados como refuerzos por Eloi Martínez, el meta del filial que será esta temporada el suplente de Blai Roca. Las bajas, César Carballeira, Nil Roca, Tombita y Martín Rodríguez.
El guardameta catalán fue precisamente uno de los tres miembros de la plantilla que se pasó este jueves por Quirón Salud para las pruebas médicas del inicio de campaña. Bruno Saavedra y Nuno Paiva también acudieron al centro médico.
Y no solo volverán los jugadores, también lo hará la campaña de abonados. El Liceo la abrirá en septiembre, más tarde de lo habitual, por el calendario atípico que tiene este curso el hockey sobre patines nacional y europeo. La disputa del Mundial en Asunción (Paraguay) durante el mes de octubre condiciona el inicio, que tendrán que esperar casi hasta noviembre para regresar a la acción con normalidad.
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