Carlos Arévalo se queda sin medalla con el K4 500 en el Mundial

Carlos Arévalo no pudo subir este viernes al podio en la primera de las dos finales para las que se ha clasificado en el Campeonato del Mundo de piragüismo sprint que se disputa en Poznan (Polonia). El palista betanceiro, como integrante del equipo del K4 500 masculino, terminó en la octava posición de la final. El combinado español era uno de los contendientes a las medallas, pero no pudo meterse en la pugna por las preseas. Se quedó a casi tres segundos del oro, que recayó en el barco alemán, y a segundo y medio de Portugal, que se quedó con el bronce. Australia, segunda, se llevó la plata.

Se presentó el equipo del K4 500 en el Mundial de Poznan tras una temporada en la que alternó triunfos pírricos en las finales de consolación de la Copa del Mundo con actuaciones magistrales como las que firmó en el Campeonato de Europa de Montemor O Velho (Portugal). El equipo nacional, que Arévalo conforma con Adrián del Río, Marcus Cooper y el cangués Rodrigo Germade llegó a Poznan como el vigente subcampeón de Europa. Sin embargo, no pudo replicar su presea del Viejo Continente en el Mundial, pese a competir casi contra las mismas embarcaciones.

La final de K4 500

En una disciplina y una distancia que reparte las medallas y los puestos de la clasificación en cuestión de décimas de segundo, el equipo español se quedó con una sensación amarga en la final del Mundial de Poznan. Ocupó la calle más exterior del canal de regatas y, desde la salida, se mostró unos metros por detrás de los líderes. Alemania impuso el ritmo y Australia le discutió por momentos la condición de favorito a la victoria.

El equipo español aguantó el tipo rezagado durante la primera mitad de la prueba, con la expectativa de apretar en el tramo final para colarse en la reñidísima batalla por la medalla de bronce. Aunque la reacción llegó, no fue suficiente para superar a la mayoría de los finalistas. Portugal se agenció el último puesto en el cuadro de honor. En cuestión de apenas un segundo y medio, también cruzaron la línea de meta los barcos de Serbia, Hungría, Lituania y Polonia. España, con un tiempo total de 1:26.91, solo pudo superar a Dinamarca.

Otra opción de medalla

Carlos Arévalo aún puede conseguir una medalla en el Mundial de Poznan. Compite este sábado (16.00 horas) en la final del K1 200, la prueba individual en la que hace un par de meses se proclamó campeón de Europa. Se impuso en su serie de clasificación el miércoles y volvió a ser el más rápido este jueves en su semifinal.

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A pesar de que esta distancia no está incluida en el programa olímpico, el palista betanceiro está consagrado como uno de los mejores del panorama internacional en la última década. Fue campeón del mundo en 2022 y, el año pasado, se adjudicó la medalla de bronce en el Mundial de Milán. Cuenta, también, con una plata de la edición de 2019 en su palmarés