La élite mundial de esgrima vuelve a veranear en A Coruña

Después de doce años de trayectoria, el Club Esgrima Coruña celebra la XIII edición de su Campus Internacional, que ofrece ocio y formación en el deporte para que la élite de diferentes países pueda entrenar antes de comenzar la temporada. La iniciativa finaliza este viernes 28 de agosto, después de varias jornadas en las que jóvenes de todos los países se unieron para entrenar con campeones nacionales y del mundo. "Buscamos crear un campamento de pre-temporada, ya que aquí no existía. Ahora nos alojamos en el complejo Rialta y entrenamos en instalaciones cedidas por la Xunta", apunta el director del campus y monitor en el Club Esgrima Coruña, Amauris Temó.

Cuando el proyecto comenzó, tan solo se reunieron 20 personas. En esta última convocatoria, ya contaron con 82 participantes de 15 a 20 años, entre los que destacan espadistas de la selección española. "Vinieron chicos de Italia, Holanda, Bélgica, Venezuela, Estados Unidos, e incluso otros años llegamos a tener chicas de los Emiratos Árabes Unidos. El campamento se ha hecho muy internacional", resalta Temó.

Este año, las jornadas en el campus se iniciaron con una hora de entrenamiento en la playa de Riazor, para que luego los floretistas (que son tan solo 20) siguiesen con la formación en la sala de armas de la Casa del Agua y los espadistas en el pabellón polideportivo Agra II, por la mañana y por la tarde. Según el director, "se aprovecha el tiempo al cien por cien".

Una formación de alta calidad y exigencia

Los maestros encargados de los entrenamientos llegaron de diferentes zonas de España y trabajan con la élite de esta disciplina. En la espada estuvieron Fabian Enríquez, Ivan Goitizolo, María Pou y Temó; mientras que el tirador Rolando Tucker (campeón del mundo en 1994 y uno de los fundadores del campus) repitió este año con Alberto Pascual para encargarse del florete. Para la preparación física está Grischko Neninger, que también fue maestro de las tres armas (sable, espada y florete) y junto con Tucker y Temó, colaboró en la fundación de esta iniciativa en la ciudad.

El director del campus agradece a las Federaciones española y gallega por el préstamo de material y por la ayuda en la parte de infraestructura, pues "permite que el campus siga adelante". Lo que el monitor echa en falta es un apoyo con relación a las subvenciones, ya que tan solo cuentan con el pago de 500 euros por participante. "Somos un deporte minoritarioy esto es importantísimo para nosotros, pues toda la ayuda es poca", detalla.

Durante las jornadas de este año, además de formaciones y entrenamientos de alta calidad y exigencia, también hubo tiempo para el ocio y para la visita de los antiguos participantes Germán Ferreiro y Lúa Gomirato, que ahora son medallistas nacionales y representantes españoles de esgrima en el resto del mundo. "Es tremendo que sigan confiando en nosotros", comenta Temó.

"Siempre tenemos un día de ocio y, aunque otros años fuimos al Aquapark de Cerceda o a museos, esta edición decidimos ir al complejo de Humor Amarillo para que descansen y se lo pasen bien", explica. El campus también ayuda a que los participantes se relacionen y creen una muy buena convivencia. "Al final nos hacemos todos una familia después de tantos días", confiesa el director, que relata cómo todos se marchan a descansar a las diez y media de la noche para al día siguiente volver a entrenar con fuerza.

"Hay que levantarse y seguir"

Para Temó, aparte de los técnicos y tiradores profesionales que se reúnen, lo que hace especial a su proyecto es A Coruña. "Tenemos montaña, playas, instalaciones magníficas y profesionales adecuados que hacen todo muy fácil", detalla. El campus, según comenta, lo que intenta es que los deportistas salgan con una idea de cómo funciona el mundo de la esgrima y que si se pierde un asalto "hay que levantarse y seguir".

"Al terminar las jornadas siempre hacemos una encuesta para saber el nivel de participación y el nivel de gusto de las actividades, porque con ellos seguimos mejorando", admite. Su objetivo es que el campus siga creciendo y que la ciudad sea una referencia internacional, gracias a la mayor ayuda posible por parte de las instituciones. "Buscamos ser una referencia mundial. Si llevamos ya 13 años, algo estaremos haciendo bien", sentencia.