El Leyma Coruña abrirá el próximo martes la última fase de la campaña de abonos

El Leyma Coruña abrirá el próximo martes la última fase de su campaña de abonos para la nueva temporada en la Liga ACB. El club rozaba ya en los primeros días de julio los 6.500 socios. De ellos, 5.300 corresponden a las renovaciones de los abonados del curso pasado. A ellos se sumaron al menos un millar de nuevas altas, que tramitaron su inscripción entre finales de junio y durante todo el mes de julio. El club no ha dado desde entonces una cifra definitiva de socios registrados.

La campaña de abonados del Leyma cerró oficialmente el pasado 30 de julio, cuando concluyó el plazo para nuevas altas. No obstante, la entidad naranja confirmó este viernes que abrirá una ventana extraordinaria para poder abonarse de cara al nuevo curso en la ACB. Estará disponible este martes, con el objetivo de sumar a todos los efectivos posibles dentro de la familia naranja.

Precedentes en la ACB

El conjunto naranja es plenamente consciente de que el camino por la máxima categoría del baloncesto español no será sencillo. No lo fue en su primera experiencia y no lo será en la segunda. El denominador común que quiere entre ambas aventuras, y la que el curso pasado vivió en Primera FEB, es hacer del Coliseum u nuevo horno en el que ver florecer la pasión por el baloncesto coruñés.

Desde el traslado al multiusos, con su estreno en la élite, el club rompió su techo de cristal en las campañas de abonados. Lejos quedaron las cifras en los años en LEB Oro. Rozó los 8.000 socios en su debut en la ACB y llegó a colgar el cartel de "no hay billetes" en varios encuentros de esa temporada 2024-25 en el multiusos coruñés. Aunque la cifra decayó tras el descenso, se mantuvo por encima de los 5.000 abonados y confirmó que A Coruña quiere ver a su equipo en el recinto más grande de la ciudad.

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Este verano, con el segundo ascenso a la máxima categoría, la familia naranja mantuvo e incluso elevó sus cifras. Fueron 5.321 (nueve de cada diez socios) los que renovaron su carné para vivir al pie del cañón la segunda oportunidad en la élite. Y más de un millar se abonaron como nuevas altas nada más abrirse la campaña para ellos. Ahora, a menos de un mes para que el balón naranja se alce al aire del Palau Blaugrana ante el Barça, el Leyma busca un último empujón a su campaña para reunir a la mayor cantidad posible de aficionados. Toda ayuda será útil para un curso tan ilusionante como exigente para el conjunto de Carles Marco.