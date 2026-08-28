Macachi Braz, exjugador del Leyma Coruña, encuentra nuevo club en España

Macachi Braz tiene nuevo equipo. El alapívot angoleño, que disputó la pasada temporada en las filas del Leyma Coruña, jugará la próxima campaña en las filas del Bueno Arenas Albacete Basket, equipo recién ascendido a Primera FEB. El jugador tuvo el curso pasado un rol secundario en los planes de Carles Marco. Fue el integrante del plantel con menos minutos sobre la pista, pero ni el técnico ni sus compañeros dejaron pasar la ocasión de elogiar su implicación en los entrenamientos y su importancia dentro de un vestuario que rindió como una familia dentro y fuera de la pista.

Llegó nada más conquistar el Afrobasket con Angola, pero no pudo tener el protagonismo deseado en las filas del Leyma Coruña. Macachi Braz vivió en A Coruña su segunda temporada en el baloncesto europeo, la primera en España. Tras pasar por las filas del Galomar en la máxima categoría de Portugal, el jugador angoleño fichó por el Leyma. Le avaló el conocimiento de Charlie Uzal y Román Gómez, quienes le conocieron de su etapa como técnicos ayudantes en la selección angoleña.

Braz llegó al Leyma para participar en la rotación del cuatro junto a Jacobo Díaz y Yoanki Mencía. Y, más tarde, tras la salida del cubano, con Dino Radoncic y Strahinja Micovic. Aunque tuvo participación en muchos partidos, fue un montante pequeño de minutos sobre la pista. No tuvo protagonismo en los duelos ante rivales directos ni en el play off ni en la Final Four del Coliseum. En el Albacete, recién ascendido a la segunda categoría del baloncesto español, buscará un espacio en el que ganarse más minutos y presencia en la pista.

Destino de otros compañeros

El Leyma Coruña decidió al terminar el curso pasado renovar a seis de sus héroes del ascenso: Dídac Cuevas, Caio Pacheco, Paul Jorgensen, Guillem Jou, Jacobo Díaz y Dino Radoncic. Estuvo en el aire hasta el último minuto la continuidad de Ilimane Diop, según confirmó el directo deportivo, Charlie Uzal, en una entrevista a LA OPINIÓN. No obstante, el club optó por dejar marchar a todos sus pívots para reforzar al completo esa demarcación con tres nombres nuevos.

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La mayoría de los ya exjugadores del Leyma el curso pasado tienen nuevo destino. Dos de ellos volverán a compartir vestuario en Granada, recién descendido de ACB. Es el caso de Mus Barro y Abdou Thiam, que serán los pívots del equipo nazarí. Joe Cremo, con su condición de extracomunitario, reforzó este verano al Gran Canaria, otro conjunto que cae desde la máxima categoría. Danilo Brnovic es ya jugador del Oviedo Baloncesto tras su paso de una única temporada por A Coruña. Ilimane Diop y Strahinja Micovic, por ahora, continúan libres y a la espera de un nuevo club en el que mostrar sus virtudes.