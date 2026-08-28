Manu Taibo acaba octavo en la maratón de patinaje en los Juegos del Mediterráneo

Manu Taibo no pudo meterse en la lucha por las medallas en la maratón de patinaje de los Juegos del Mediterráneo. El deportista de la SCD Rabadeira se tuvo que conformar con la octava posición en la cita de Taranto. La prueba se rompió cerca del ecuador, cuando el grupo cabecero que copó el podio subió un par de marchas. El oleirense quedó rezagado entre los perseguidores y se quedó sin opción de optar a los metales.

Defendía Manu Taibo su condición de subcampeón de Europa. Tras la plata lograda hace poco más de un mes, aspiraba en Taranto a ser una de las primeras espadas del equipo español junto a Adrián Alonso y Patxi Peula. La competición, con apenas quince participantes y sin el belga Bart Swings, el único que le superó en el Europeo de Cadarno al Campo, apareció como una prueba en la que dar un golpe sobre la mesa antes del Mundial.

Fue un inicio en grupo, con distancias decididas primero en décimas de segundo. Al cumplirse el primer cuarto de la prueba, los líderes comenzaron a abrir una brecha ligera de apenas cinco segundos, pero Taibo vio cómo el pelotón se volvía a agrupar desde las posiciones intermedias. Cruzó la mayoría de los puntos intermedios entre la sexta y la séptima posición, a una distancia ínfima del liderato.

Desenlace de la maratón

La carrera se rompió en el kilómetro 17. El francés Hugo Gerard, el español Adrián Alonso y el portugués Miguel Fonseca dieron un tirón en el ritmo y se escaparon en solitario. Taibo no pudo unirse a la cabeza de carrera y quedó condenado a la lucha por ser el mejor del resto. Apretó tras superar el ecuador de la carrera y lideró el pelotón hasta verse a poco más de diez kilómetros del final, mientras las diferencias se incrementaban sin cesar con respecto al grupo que se iba a repartir las medallas. Gerard se quedó el oro, Alonso la plata y Fonseca el bronce.

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La batalla entre los perseguidores se decidió en un suspiro. Taibo quedó octavo, a casi cinco minutos de los tres primeros clasificados y a apenas cuatro décimas de segundo de su compañero Patxi Peula, que fue el cuarto clasificado. Por el medio, le superaron en el esprint el francés Beddiaf y los italianos Clementoni y Niero.