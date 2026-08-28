El OAR se conjura para la final de la Supercopa Galicia

El Attica 21 Hotels OAR Coruñacumple casi un mes de pretemporada y lo hace preparado para afrontar un partido que mezcla ilusión y exigencia para medir su capacidad competitiva de cara al nuevo curso. El conjunto coruñés disputa este domingo (17.00 horas) la final de la Supercopa Galicia en Tui tras derrotar la semana pasada al Cisne en la semifinal. En frente tendrá al Cangas, el único conjunto gallego en la Liga Asobal, que tratará de imponer su condición de favorito. Los de Nando González, con la ambición por bandera, aspiran a mostrar su versión más sólida para hacer frente a un equipo de categoría superior y continuar con su puesta a punto para el inicio de la competición regular. El técnico participó este viernes en la presentación oficial de la competición que organiza la Federación Galega de Balonmán.

La escuadra coruñesa comenzó hace menos de dos semanas su calendario de amistosos. Lo hizo con un triunfo reñidísimo contra el Cisne en Pontevedra y continuó con los triunfos en los partidos benéficos contra Culleredo y Gaia en San francisco Javier. El equipo coruñés, que esta temporada recupera el rojiblanco en sus equipaciones con motivo de su 75º aniversario, remontó en los minutos finales y se impuso al equipo pontevedrés con un gol de Xabi Barreto a pocos instantes de la conclusión. El choque, que enfrentó a los dos clubes gallegos con presencia en la División de Honor Plata, conllevó un billete a la final de la Supercopa Galicia, que se disputa este domingo en Tui.

Presentación de la Supercopa Galicia, este viernes, en Tui. / FGBM

La localidad Pontevedra se convierte este fin de semana en la capital del balonmano gallego. Allí se disputan las finales de la Copa y la Supercopa Galicia, tanto en la categoría masculina como en la femenina. El escenario y, sobre todo, el rival, invitan al OAR a mostrar sus mejores galas. El Cangas, asentado como el gran exponente gallego en la Asobal, será un hueso durísimo de roer para los de Nando González. No obstante, servirá para calibrar la puesta a punto de un proyecto que quiere pelear por los cinco primeros puestos de la tabla en la segunda categoría del balonmano español.

Otras finales

Además del duelo entre el OAR y el Cangas en la Supercopa Galicia masculina, en Tui se disputarán otras tres finales este domingo. La jornada arranca a las 11.00 horas con la Copa Galicia femenina, que enfrenta al Cañiza y al Carballal. A las 13.00 horas será el turno de la Copa Galicia masculina, entre el Teucro y el Bueu Atlético.

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Tras la Supercopa masculina, en el primer turno de la tarde, la cita finalizará a las 19.00 horas con la Supercopa femenina. Se enfrentan en ella el Porriño y el Atlético Guardés.