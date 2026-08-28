El Palencia, segundo rival de pretemporada el Leyma Coruña

El Leyma Coruña disputa este sábado (20.30 horas) su segundo partido de la pretemporada. Después de vencer al Obradoiro (82-89) el pasado martes en el torneo de San Roque, en Vilagarcía de Arousa, el conjunto naranja viaja este sábado para medirse a domicilio al Palencia, de Primera FEB. Carles Marco, que todavía no podrá contar con todas sus piezas debido a la ventana FIBA. El duelo se podrá seguir en el canal de YouTube del equipo palentino.

Fue una primera toma de contacto, sin demasiados aspectos que tomar como referencia, pero sirvió para ver las primeras pinceladas del nuevo Leyma Coruña de Carles Marco. El conjunto naranja se estrenó ante el Obradoiro con un equipo en el que faltaban sus tres pívots (Dmytro Skapintsev, Karlis Silins y George Conditt) y un Caio Pacheco esencial en los planes del técnico de Badalona. Enfrente tenía a un Obradoiro que también está todavía con el puzle a medio montar. La primera exhibición de Alonzo Verge en su regreso al proyecto coruñés, el retorno a las pistas de Dino Radoncic y los debuts de Tomas Dimsa y Lukas Uleckas fueron los aspectos más destacados del primer ensayo general del Leyma.

El partido en Palencia

Este sábado, en la pista del Palencia, el conjunto naranja aspira a dar un paso más en su preparación. Con las mismas piezas a su disposición, y la posibilidad de incluir en la lista al francés Leo Westermann, el Leyma se presenta ante un rival al que el curso pasado eliminó en las semifinales de la Final Four del Coliseum. Una categoría separa ahora a ambas entidades, que buscan acelerar su puesta a punto veraniega para salir a competir por sus respectivos objetivos dentro de apenas un mes.

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Dino Radoncic, en la visita al Palencia la temporada pasada en Primera FEB. / FEB

Será un nuevo banco de pruebas para el estilo ágil de Carles Marco, para comprobar las individualidades de Verge y del resto de jugadores que deben dar un paso al frente tras el salto a la Liga ACB. En el otro lado se encontrará un Palencia que cuenta en sus filas con el exnaranja Ingus Jakovics, que ya fue su director de juego el curso pasado. Más allá de resultados, lo importante para el técnico catalán será mantener el estilo de juego y las claves que quiere desarrollar en sus jugadores a medida que avance la pretemporada.