La Travesía de San Amaro reúne a casi 400 nadadores este fin de semana

La Travesía a nado en la ensenada de San Amaro no falla, un año más, a su cita especial al final del verano. La competición que organiza el Club del Mar celebra este domingo (12.00 horas) su 85ª edición en el arenal coruñés. Un total de 375 nadadores están inscritos para saltar al agua en una prueba ya tradicional del deporte de A Coruña y tendrán que recorrer 1.200 metros que componen el recorrido en aguas abiertas. Al finalizar este tramo, no faltará la competición en formato australiano en la piscina del club.

Es ya una de las pruebas más tradicionales de la natación coruñesa. Y, como cada año, toma la playa y las aguas de San Amaro para poner a prueba a los nadadores a pocos metros de las instalaciones del Club del Mar. La travesía cuenta en esta edición con casi 400 nadadores que se aventarán a completar el trazado de 1.200 metros. Partirán de la orilla de la playa y la meta estará instalada en el agua, en un arco flotante situado en las inmediaciones del muelle junto al arenal. Contará con su tradicional recorrido triangular por toda la ensenada. Cumple con los criterios de la Real Federación Española de Natación (RFEN) y dispondrá de cobertura marítima y medidas de seguridad para garantizar el correcto desarrollo de la competición.

Categorías y premios

La cita está abierta a nadadores federados y sin licencia federativa. Estarán distribuidos en siete categorías masculinas y femeninas, con diferenciación por edades. Nadarán desde jóvenes hasta veteranos en una prueba que mantiene la esencia de unir a todas las generaciones de nadadores de A Coruña.

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Al cruzar la meta, se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de todos los grupos de competición. Los nadadores que copen el podio general de la categoría absoluta, tanto masculina como femenina, recibirán también premios en metálico. Cuando finalice la travesía en aguas abiertas, el club celebrará en la piscina de sus instalaciones las tradicionales series australianas, con progresiones en diferentes estilos de natación.