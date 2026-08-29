102-104 | El Palencia incomoda a un Leyma Coruña a medio gas

Es pretemporada y los resultados empezarán a contar dentro de un mes, pero el Leyma Coruña sabe que a medio gas no podrá aspirar a mucho en la Liga ACB. El conjunto naranja venció 102-104 en su visita al Palencia, de Primera FEB, y lo hizo con mucho sufrimiento. Sin varias piezas llamadas a ser fundamentales, con muchos minutos para jugadores que no estarán en la plantilla y vinculados, se vio a remolque durante gran parte del duelo, lastrado por malas cifras en el perímetro y en los rebotes. Alonzo Verge, que volvió a rozar el doble-doble, fue el mejor de una escuadra en la que Dino Radoncic hizo gala de sus virtudes y en la que Paul Jorgensen y Lukas Uleckas dejaron más pinceladas cerca del aro rival.

El segundo amistoso de la pretemporada volvió a ser un examen cogido con pinzas. Carles Marco incluyó en su convocatoria a Leo Westermann, la gran novedad respecto al duelo contra el Obradoiro, pero volvió a encarar un partido sin ninguno de los pívots que tendrá a su disposición en liga. El Palencia, con cierto aire de revancha por la eliminación en las semifinales de la Final Four, se presentó delante de su público con una actitud más proactiva que los hombres de naranja. Con el exjugador del Leyma Ingus Jakovics como director de operaciones y con Tanor Ngom como dominador sin oposición en la pintura, los palentinos lograron hacer daño desde las primeras posesiones.

Carles Marco paró en varias ocasiones el partido en busca del interruptor para activar a sus pupilos. Escaseó por completo el acierto en el perímetro, con un Tomas Dimsa que erró los cinco lanzamientos que intentó en el primer tiempo. Lukas Uleckas y, sobre todo, Alonzo Verge, sostuvieron a un equipo que llegó a peder de trece puntos y que dejó en ocho la desventaja camino del descanso.

Segunda parte

Incluso en un amistoso, la intensidad no se negocia bajo la atenta mirada del técnico de Badalona. El Leyma se vio 18 puntos abajo en el inicio del tercer cuarto (57-39) y, ahí, despertó una parte del gen competitivo del año pasado. Recortó con un parcial demoledor de 2- 17 que comandó nuevamente Alonzo Verge, con la ayuda puntual de Paul Jorgensen o Dino Radoncic desde la larga distancia. Cerró el tercer cuarto 65-63 y tomó una ínfima ventaja durante unos instantes al inicio del último tramo. Sin embargo, el Palencia encontró siempre las manos y los puntos necesarios para volver a asomar la cabeza.

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Con un 93-93 en el marcador, Verge erró el tiro en la última posesión del tiempo reglamentario y el amistoso tuvo que resolverse en la prórroga. Dídac Cuevas, mejor en el segundo tiempo que en el primero, abrió el añadido con un triplazo con el que el Leyma comenzó a consolidar una remontada que se selló a base de tiros libres (102-104) y con las suspensiones prodigiosas del base de Illinois cerca del aro. Queda mucho margen de mejora por descubrir cuado regresen los internacionales.