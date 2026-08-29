Carlos Arévalo conquista el bronce en el Mundial de piragüismo

No pudo subir al podio este viernes en la final del K4 500, pero Carlos Arévalo no iba a marcharse del Campeonato del mundo de piragüismo sprint de Poznan (Polonia) sin luchar por una medalla. Y consiguió este sábado su objetivo este sábado en su segunda oportunidad. El palista betanceiro se adjudicó el bronce en la final del K1 200, la prueba individual en la que, pese a no ser una distancia olímpica, no deja de coleccionar preseas mundialistas desde hace casi una década.

Carlos Arévalo defendía en las aguas de Poznan el oro que consiguió hace un par de meses en el Europeo de Montemor O Velho. Además, aspiraba a volver al podio en la disciplina en la que ya sabe lo que es ser campeón del Mundo, algo que logró hace cuatro años en Halifax. Y el de Betanzos, con toda su potencia, puso su kayak una vez más entre los más rápidos del mundo. Solo 200 metros, poco más de 30 segundos y un final que se decidió por décimas e, incluso, centésimas de segundo separaron la foto del cuadro de honor de los palistas que se quedaron a las puertas de la gloria. Arévalo logró ser uno de los afortunados.

La medalla de Arévalo

Después de ganar con autoridad en las series y en las semifinales, mejorando sus marcas a pesar de competir en las mangas con peores registros de cada una de las rondas, Arévalo se plantó en la final para a luchar por el oro. No hubo tiempo para dudar en una pugna en la que los cinco primeros clasificados cruzaron la meta con un segundo de diferencia. El de Betanzos no pudo batir a Andrea di Liberto, que se colgó el oro con un tiempo de 34,15 segundos, ni al serbio Marko Dragosavljevic, plata a 57 centésimas del ganador.

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Arévalo firmó un tiempo final de 34,98. Esas dos centésimas respecto al 35,00 exacto fueron la diferencia que le permitió asegurar el metal sobre el lituano Arturas Seja, que finalizó cuarto y se quedó con la miel en los labios. Un bronce ganado a pulso en una final de un ritmo frenético y que consolida los resultados de un palista, el betanceiro, que siempre da el do de pecho cuando salta al agua.