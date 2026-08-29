Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Nueva burburja inmobiliaria?La estación intermodal, explicada por el arquitecto César PortelaServicios sociales en Cambre bajo mínimosAumenta la presencia policial por consumo de drogasInundaciones en A Coruña por una tromba de aguaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Piragüismo

Carlos Arévalo conquista el bronce en el Mundial de piragüismo

Vuelve al podio de K1 200 de Poznan cuatro años después de proclamarse campeón del mundo | Se quedó a casi un segundo del oro y aventajó en solo dos centésimas al cuarto clasificado

Carlos Arévalo, durante una prueba de K1 200 en el Mundial de Poznan.

Carlos Arévalo, durante una prueba de K1 200 en el Mundial de Poznan. / RFEP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

No pudo subir al podio este viernes en la final del K4 500, pero Carlos Arévalo no iba a marcharse del Campeonato del mundo de piragüismo sprint de Poznan (Polonia) sin luchar por una medalla. Y consiguió este sábado su objetivo este sábado en su segunda oportunidad. El palista betanceiro se adjudicó el bronce en la final del K1 200, la prueba individual en la que, pese a no ser una distancia olímpica, no deja de coleccionar preseas mundialistas desde hace casi una década.

Carlos Arévalo defendía en las aguas de Poznan el oro que consiguió hace un par de meses en el Europeo de Montemor O Velho. Además, aspiraba a volver al podio en la disciplina en la que ya sabe lo que es ser campeón del Mundo, algo que logró hace cuatro años en Halifax. Y el de Betanzos, con toda su potencia, puso su kayak una vez más entre los más rápidos del mundo. Solo 200 metros, poco más de 30 segundos y un final que se decidió por décimas e, incluso, centésimas de segundo separaron la foto del cuadro de honor de los palistas que se quedaron a las puertas de la gloria. Arévalo logró ser uno de los afortunados.

La medalla de Arévalo

Después de ganar con autoridad en las series y en las semifinales, mejorando sus marcas a pesar de competir en las mangas con peores registros de cada una de las rondas, Arévalo se plantó en la final para a luchar por el oro. No hubo tiempo para dudar en una pugna en la que los cinco primeros clasificados cruzaron la meta con un segundo de diferencia. El de Betanzos no pudo batir a Andrea di Liberto, que se colgó el oro con un tiempo de 34,15 segundos, ni al serbio Marko Dragosavljevic, plata a 57 centésimas del ganador.

Noticias relacionadas

Arévalo firmó un tiempo final de 34,98. Esas dos centésimas respecto al 35,00 exacto fueron la diferencia que le permitió asegurar el metal sobre el lituano Arturas Seja, que finalizó cuarto y se quedó con la miel en los labios. Un bronce ganado a pulso en una final de un ritmo frenético y que consolida los resultados de un palista, el betanceiro, que siempre da el do de pecho cuando salta al agua.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Leo Westermann se incorpora a la pretemporada del Leyma Coruña
  2. Cristina Arámbula y la revolución de la natación artística española en el Europeo de París: «Rusia nos ha puesto la alfombra roja para liderar la ‘sincro’, vienen años muy bonitos»
  3. Charlie Uzal, director deportivo del Leyma: 'Tuvimos opción de fichar a dos jugadores top con experiencia en la ACB, pero dimos prioridad a perfiles con hambre
  4. 82-89 | Verge impone su ritmo en el triunfo del Leyma contra el Obradoiro en Vilagarcía
  5. Santi Martínez, excanterano del Leyma Coruña: 'Cumplí un sueño cuando Epi me hizo debutar en la ACB ante el UCAM Murcia
  6. Tomas Dimsa completa el juego exterior del Leyma Coruña
  7. El Leyma Coruña regresa a la acción este lunes entre las ausencias y las dudas
  8. El Leyma Básquet Coruña ya conoce el calendario de regreso a la ACB: abre la liga ante el Barcelona y vivirá un diciembre de derbis

Carlos Arévalo conquista el bronce en el Mundial de piragüismo

Carlos Arévalo conquista el bronce en el Mundial de piragüismo

Carlos Arévalo se queda sin medalla con el K4 500 en el Mundial

Carlos Arévalo se queda sin medalla con el K4 500 en el Mundial

El OAR se conjura para la final de la Supercopa Galicia

El OAR se conjura para la final de la Supercopa Galicia

El Palencia, segundo rival de pretemporada para el Leyma Coruña

El Palencia, segundo rival de pretemporada para el Leyma Coruña

La élite mundial de esgrima vuelve a veranear en A Coruña

La élite mundial de esgrima vuelve a veranear en A Coruña

Manu Taibo acaba octavo en la maratón de patinaje en los Juegos del Mediterráneo

Manu Taibo acaba octavo en la maratón de patinaje en los Juegos del Mediterráneo

Macachi Braz, exjugador del Leyma Coruña, encuentra nuevo club en España

El Leyma Coruña abrirá el próximo martes la última fase de la campaña de abonos

El Leyma Coruña abrirá el próximo martes la última fase de la campaña de abonos
Tracking Pixel Contents