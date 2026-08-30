33-35 | El OAR cae con el orgullo intacto ante el Cangas en la Supercopa Galicia

El Attica 21 Hotels OAR Coruña confirmó en la final de la Supercopa Galicia que tiene mimbres para codearse con los mejores equipos de la División de Honor Plata. La escuadra coruñesa cayó (33-35) en Tui contra el Cangas, pero lo hizo después de poner en serios aprietos durante los 60 minutos a un rival de Liga Asobal. Con un ataque que lideraron Jacob Díaz y Mario López, con varios paradones de Mile Mijuskovic y con una defensa que logró bloquear por momentos a rivales de superior categoría, los de Nando González sacaron un aprendizaje valioso a apenas dos semanas de comenzar la competición oficial.

Lejos de achicarse ante el Frigoríficos do Morrazo, el único representante gallego en la máxima categoría del balonmano español, el OAR salió a la pista del pabellón Gustavo Rodríguez de Tui con osadía. Caras nuevas del proyecto como Gonzalo Carró o Nacho Valles, que ya dejaron pinceladas de sus virtudes en los primeros amistosos del verano, volvieron a dar un paso al frente. Los pupilos de Nando González llevaron la voz cantante en los primeros minutos del duelo y obligaron al Cangas a ir a remolque en el marcador. Álex Malid y Álex Conde, los pilares de la defensa oarista, volvieron a ser el corazón de un equipo que, al desplegarse en ataque, encontró el gol en las manos de cualquiera de sus efectivos.

Mario López, con una muñeca prodigiosa que brilló en Asobal y en Francia, prosiguió con el castigo a un Cangas que comenzó a ajustar sus piezas en el tramo final del primer tiempo. Los de O Morrazo, aferrados a sus mejores jugadores mientras probaban diferentes estrategias, lograron dejar el duelo en tablas antes del descanso (15-15).

Segunda parte

El Frigoríficos do Morrazo amenazó desde el inicio del segundo tiempo con imponer su condición de favorito. Sacó provecho de varios ataques desafortunados del OAR, con algún que otro error en contragolpe, para comenzar a cimentar su ventaja. Un par de paradones de Mile Mijuskovic ante su exequipo permitieron a la escuadra coruñesa mantenerse en el partido y evitar que el Cangas se escapase a más de dos goles de ventaja.

El ataque oarista cambió de protagonistas. Jacob Díaz, otra de las joyas llamadas a tener un papel protagonista en el equipo, asumió el rol de líder ofensivo durante la segunda parte. Por sus manos y sus muñecas pasaron ocho dianas. Junto con Mario López, que no dejó de asombrar con su talento y sus recursos, fue el sustento de la escuadra coruñesa, que no perdió en ningún momento la esperanza de recuperar la ventaja.

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Se impuso el Cangas, haciendo valer su condición de equipo de Asobal, con un escueto 33-35. Una derrota agridulce, pero que supone de aprendizaje para un OAR que cada vez es más consciente del objetivo que tiene por delante este curso. Tras poner contra las cuerdas a un rival de superior categoría, sabe que tiene los mimbres y el gen competitivo adecuado para codearse con los mejores de Plata para quizá, mirar de tú a tú a los de O Morrazo en la Supercopa del año que viene.