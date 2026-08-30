Mateo García y Alba Castro reinan en la Travesía de San Amaro

Mateo García nadó hace menos de un mes en las aguas del río Sena durante el Campeonato de Europa. Y, este fin de semana, conquistó a brazadas una de las pruebas históricas de la natación coruñesa. El deportista del Club Natación Arteixo se impuso en la 85ª edición de la Travesía a nado de San Amaro, que organiza el Club del Mar en el arenal coruñés. La cita reunió a casi 400 inscritos, de los cuales cruzaron la línea de meta 250. Alba Castro, del Club Natación Galaico, se llevó el triunfo en la clasificación femenina.

1.200 metros y un recorrido triangular que arrancó en la orilla de la playa y terminó en una meta instalada en las inmediaciones del muelle del arenal. La travesía de San Amaro mantuvo su tradicional estructura en una mañana en la que se lanzaron al agua 368 nadadores de hasta siete categorías de edad diferentes, repartidas entre clasificaciones masculina y femenina. 251 de ellos lograron completar una prueba que no pierde su prestigio nacional. Tanto es así, que en las aguas de A Coruña reinó uno de los mejores nadadores de España: Mateo García.

Los resultados de la travesía

El fondista del CN Arteixo, que viene de competir en el Campeonato de Europa de aguas abiertas en París, no quiso perderse la cita en casa. Impuso su ritmo y su condición de favorito por su bagaje a nivel internacional para ser el primero en completar el recorrido con un tiempo de 14:39 minutos. Completaron el podio masculino Lucas Costa, del Club Natación Ponteareas, y Santiago Avilés, del Club Natación Liceo.

En la clasificación femenina el triunfo fue a parar a las manos de Alba Castro, representante del Club Natación Galaico, con una marca de 15:35 minutos. Noa Borrazás, del Sporting Club Casino Coruña, se quedó con la medalla de plata y Lucía Villarnovo, del Club Natación Ferrol, se adjudicó la tercera posición de la tabla absoluta. La organización otorgó a los integrantes de ambos podios premios en metálico y reconoció a los tres mejores clasificados de cada una de las categorías.

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Al finalizar la travesía, el Club del Mar organizó las tradicionales series australianas en la piscina de sus instalaciones próximas a la playa de San Amaro. Un colofón clásico a una cita que se mantiene como una referencia en el calendario de la natación coruñesa y gallega.