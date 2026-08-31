La carrera Coruña10 alcanza los 3.000 inscritos y agota su oferta inicial de dorsales

Todavía queda más de un mes para que el próximo 4 de octubre la carrera popular Coruña10 asalte las calles de la ciudad, pero la prueba ya se ha quedado sin plazas. Los 3.000 dorsales disponibles en primera instancia se han terminado en cuestión de semanas y, ante la elevada demanda, la organización de la competición ha abierto una lista de espera para nuevos inscritos mientras valora una posible ampliación del número de plazas estimado, en función de las nuevas solicitudes y de las posibilidades organizativas y de seguridad del evento. El año pasado ya reunió a más de 3.500 corredores sobre el asfalto, el mejor dato de participación desde 2018.

«Que los 3.000 dorsales se agotasen con tanta antelación es una muestra de la enorme afición que existe en A Coruña por el deporte y, especialmente, por el atletismo popular», señaló el concejal de Deportes, Manuel Vázquez. El edil, además, puso en valor las condiciones de la ciudad para acoger este tipo de pruebas que permiten combinar la práctica deportiva con el disfrute de los diversos espacios urbanos de la ciudad.

Un recorrido plagado de estrellas

Uno de los grandes alicientes de la vigésima edición de la C10 es la presencia de algunos de los primeros espadas del atletismo nacional. Al interés popular, se suma este año el concurso de atletas contrastados como Adrián Ben o Águeda Marqués.

El mediofondista lucense ya sabe lo que es completar los 10 kilómetros de la prueba coruñesa, pero lo hizo en categorías inferiores. Su participación en 2026 supondrá también su estreno en la carrera absoluta, una prueba a la que llegará tras marcharse de vacío del Europeo de Birmingham, pero como vigente campeón de España de 1.500. Una de cal y una de arena para un atleta que ha sido finalista olímpico en Tokio 2020 y campeón continental en 2023.

La segoviana, por su parte, también aterriza en la ciudad herculina para hacer «borrón y cuenta nueva» y comenzar una nueva campaña con buen pie. A sus espaldas, pese a que la última temporada fue «difícil» debido a varios contratiempos físicos, suma una final olímpica en París 2024, también en 1.500.

Tanto Ben como Marqués son cabeza de cartel en una Coruña10 que partirá de la avenida de Montoto y discurrirá durante una decena de kilómetros por lugares tan reconocibles de la ciudad como los Cantones, los muelles de Oza o la plaza de Ourense, antes de concluir, por primera vez, a los pies de María Pita como gran colofón final.