Ciclismo
El coruñés Damián Ramos, convocado con España para el Mundial de Estados Unidos
El paraciclista de A Coruña competirá en Alabama el próximo fin de semana, entre el 4 y el 7 de septiembre
Damián Ramos vuelve a la selección española. El deportista coruñés ha sido convocado por el combinado nacional de ciclismo paralímpico junto a otros 16 corredores para competir esta semana en el Campeonato del Mundo de Huntsville (Alabama, Estados Unidos). Entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre, la localidad norteamericana acogerá la pugna por el maillot arcoíris en carretera, que España pretende bañarse en metal en el pasado Campeonato de Europa de junio, donde cosechó un total de ocho medallas en Italia.
Ramos participará en la categoría MC4 y rodará por primera vez el sábado 5, con la disputa de las contrarrelojes en las múltiples clases de bicicleta. El lunes 7 volverá a salir al asfalto para participar en la competición en línea.
El equipo nacional contará en Alabama con dos vigentes campeones del mundo: Ricardo Ten, que defiende su jersey arcoíris en la prueba contrarreloj de bicicleta, y Manuela Vos, que conquistó el doblete en crono y línea en handbike en 2025 en Ronse (Bélgica).
Polémica en 2025
El ciclista coruñés tratará de superar en terreno estadounidense sus resultados del último Mundial sobre suelo belga y alcanzar su primera medalla en la máxima competición internacional. En la prueba contrarreloj, donde es especialista y logró subirse al podio en París 2024, solo pudo terminar quinto. Sin embargo, el principal foco estuvo en la prueba en ruta, en la que no llegó a tomar la salida por diferencias con algunos directivos de la Federación Española de ciclismo, relativas a patrocinadores y material deportivo.
Antes de eso, en 2024 también cruzó la línea de meta en la quinta plaza de la contrarreloj y fue sexto en la competición de carretera. Su mejor resultado, hasta el momento, fue la cuarta posición que obtuvo en la contrarreloj de 2023 celebrada en Glasgow, donde firmó un sexto puesto en ruta.
- Leo Westermann se incorpora a la pretemporada del Leyma Coruña
- Cristina Arámbula y la revolución de la natación artística española en el Europeo de París: «Rusia nos ha puesto la alfombra roja para liderar la ‘sincro’, vienen años muy bonitos»
- Charlie Uzal, director deportivo del Leyma: 'Tuvimos opción de fichar a dos jugadores top con experiencia en la ACB, pero dimos prioridad a perfiles con hambre
- 82-89 | Verge impone su ritmo en el triunfo del Leyma contra el Obradoiro en Vilagarcía
- Santi Martínez, excanterano del Leyma Coruña: 'Cumplí un sueño cuando Epi me hizo debutar en la ACB ante el UCAM Murcia
- Tomas Dimsa completa el juego exterior del Leyma Coruña
- 102-104 | El Palencia incomoda a un Leyma Coruña a medio gas
- El Leyma Coruña regresa a la acción este lunes entre las ausencias y las dudas