El Liceo lanza su campaña de abonados 2026-27: focos para A Coruña y múltiples novedades

Los ojos del Hockey Club Liceo ya están puestos en la temporada 2026-27. Sin distracciones ni derivas, ni dentro ni fuera de la pista. La plantilla que dirige Juan Copa ha comenzado este lunes los entrenamientos oficiales y, al mismo tiempo, la entidad que preside Daniel Echevarría ha lanzado su campaña de abonados para el presente curso. Con el eslogan «Legado de campións, o noso xeito de ser» por bandera y una clara vinculación con A Coruña, la institución colegial echa a rodar en todos los sentidos para afrontar un nuevo año en el que buscará seguir ampliando sus vitrinas.

Marcado acento coruñés

Para la 2026-27, el Liceo se abraza a A Coruña y presume de ser embajador de su ciudad. Después de recuperar el fervor verdiblanco en las últimas temporadas, en las que las gradas del Palacio de los Deportes de Riazor poco a poco han vuelto a poblarse de manera regular y a superar la barrera de los 4.000 espectadores en las grandes citas, el club colegial busca ahora un nuevo paso en su camino social con una campaña en la que tratará de alcanzar los 2.000 socios propios. A través del Deportivo, durante el verano ha reclutado a 4.700 liceístas para la causa.

«Nesta cidade, aprendemos que ser campións non só é gañar; é estar. E nós sabemos moito diso, porque nós tamén nacemos desa xente e dese sentimento que pasa dunha xeración á seguinte. Non é só a nosa historia, é o noso legado», reza el vídeo de la iniciativa en redes sociales, acompañado de la banda sonora de Cariña de raposo, de The Rapants.

Plazos y novedades

Los periodos de renovación de abonos y nuevas altas ya están abiertos. Este lunes, 31 de agosto, la entidad coruñesa ha habilitado el primer tramo de la campaña, que se extenderá hasta el 30 de septiembre con precios reducidos: 50 euros para los menores de 25 años o personas desempleadas, 60 para los adultos y hasta 100 para el abono familiar, que varía según la cantidad de socios por carné. A partir del 1 de octubre, el coste se incrementa en 10 euros para las localidades individuales y 20 para las familias.

La reserva de butaca en la grada de Riazor se realiza de manera online, en la página web del club a través de la plataforma Compralaentrada. En caso de querer el carné en formato físico, podrá adquirirse pagando 5 euros adicionales en la previa del primer partido de OK Liga en A Coruña, el 7 de noviembre frente al Barcelona.

La renovación o alta en la masa social liceísta incluye una serie de beneficios de cara a la temporada 2026-27. La posesión de un carné verdiblanco facilitará, por ejemplo, la compra múltiple de entradas para que los abonados puedan acudir al Palacio acompañados de familiares o amigos, así como la cesión del asiento a través de Compralaentrada en caso de no poder acudir a algún encuentro. A los socios residentes en Cataluña, el abono colegial les permitirá solicitar entradas gratuitas para los duelos que los pupilos de Juan Copa disputen en la comunidad catalana.