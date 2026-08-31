Nuevas caras y viejos conocidos para un Liceo que inicia el curso 2026-27: «Hemos aprendido a levantarnos y volvemos más fuertes que nunca»

«Ha sido un verano larguísimo por como terminó la temporada anterior, estábamos deseando volver». La alargada sombra de la derrota frente al Igualada en la final de la OK Liga todavía trata de alcanzar a un Liceo que la espanta, desde este lunes, con el encendido de los focos del Palacio de los Deportes para inaugurar la campaña 2026-27. Atrás quedan las lágrimas de decepción, el dolor de las despedidas y unas más que necesarias vacaciones que le han servido a la plantilla de Juan Copa para «limpiar la cabeza» y renovar sus ilusiones y aspiraciones. Los pupilos verdiblancos regresaron al trabajo con la primera sesión de entrenamiento de una pretemporada larga y excéntrica marcada por la celebración de los World Skate Games en octubre.

Gimnasio, prevención, activación sobre la pista, primeros contactos con la bola y partidillo. Ese fue el menú de un primer día en el que los veteranos (Dava Torres, Toni Pérez, Edu Lamas y Nuno Paiva) sufrieron para doblegar por la mínima a los más jóvenes (Jacobo Copa, Bruno Saavedra, Arnau Xaus y Franco Platero) en un entrenamiento marcado por la intensidad, el ritmo y la electricidad. «Tenemos una mezcla chula en el vestuario. Los chicos aportan chispa y alegría y nosotros tenemos más experiencia, pero no nos olvidamos de la ilusión y las ganas de ganar con el escudo del Liceo», resume Toni Pérez. «Queremos volver a luchar por todo e intentar lograr lo que nos faltó el año pasado. Fue un golpe bastante duro, pero hay que saber perder y hemos aprendido a levantarnos para regresar más fuertes que nunca», agrega Nuno Paiva.

Franco Platero, Jacobo Copa y Arnau Xaus mueven la bola ante la presión de Nuno Paiva, de blanco. / CASTELEIRO

Nuevo proyecto, nuevo chip

Las últimas imágenes del curso 2025-26 son completamente opuestas a las primeras del 2026-27. La tristeza del propio Pérez, de Jacobo Copa o de César Carballeira, ya en el Porto, han dado el paso a las sonrisas de los retornados Edu Lamas y Franco Platero o el debutante Eloi Martínez. «Hemos hecho un equipazo y las ganas y los objetivos que tenemos son las mismas que las del año pasado. Edu y Franco ya han jugado aquí y conocen las dinámicas y la forma de trabajar, van a tenerlo muy fácil», expuso Paiva, que antes de terminar la última temporada se aseguró de renovar su contrato con la entidad colegial un curso más.

Toni Pérez también considera que el paso previo de los dos grandes fichajes del verano por Riazor es un punto a favor del vestuario. «Platero conoce la casa, sabe lo que es dar alegrías a la afición [ganó la Copa del Rey en 2021], y Edu es un emblema del club», apunta el asturiano, de la misma generación que el coruñés y cuya carrera ha discurrido en paralelo a la del pequeño de los Lamas: «¿Qué voy a decir de él? Hemos compartido tantas cosas que se me ponen los pelos de punta al recordarlo. Fuimos de la mano a casi todo: la selección, el equipo júnior del Liceo, subimos a OK Liga con el filial, llegamos al primer equipo y ganamos Champions, Ligas, Supercopas y demás». El objetivo, ahora, es «intentar repetir» esas grandes alegrías que marcaron una época dorada en la década pasada.

Franco Platero, Eloi Martínez y Edu Lamas, en su primer entrenamiento con el Liceo. / CASTELEIRO

Hoja de ruta del verano

Con los patines engrasados y los sticks afilados, el Liceo de Juan Copa afronta dos meses de pretemporada hasta su primer compromiso oficial: las semifinales de la Supercopa de España el 24 de octubre en Olot contra el Barcelona. «Es todo lo que tenemos ahora mismo en la cabeza, ese primer partido», apunta un Toni Pérez que aguarda una campaña más tranquila que la anterior, marcada por una grave lesión en la pista del Bassano que le obligó a multiplicar esfuerzos para poder llegar a la recta final de año.

De vencer al Barça en la primera ronda de la Supercopa, disputaría la final el 25 de octubre frente al vencedor del Igualada-Calafell, para enrolarse inmediatamente después en el estreno de la OK Liga en la pista del Caldes (31 de octubre) y el primer encuentro en A Coruña (7 de noviembre), en un nuevo clásico ante el conjunto azulgrana. «En menos de un mes jugamos dos veces contra el Barcelona, así son las competiciones. Iremos a por ellos», indica Paiva. Para Pérez, es el inicio perfecto para la montaña rusa que será, una vez más, la campaña sobre patines: «Va a ser un año superrápido y ameno para la gente, porque verá millones de partidos. Para nosotros será algo más caótico, pero es muy ilusionante».

Antes del pistoletazo de salida en Cataluña, la escuadra colegial completará su primer mes de preparación con varios amistosos en las pistas del Ordes (11 de septiembre) y el Escola Lubiáns de Carballo (15 de septiembre), además de un torneo en Vigo frente al Sanjoanense de Tombita y el Barcelos (26 y 27 de septiembre). En octubre, las dos primeras semanas tendrá partidos contra rivales todavía por confirmar y concluirá la pretemporada con un doble enfrentamiento ante el Braga, primero en Portugal (9 de octubre) y después en Riazor (17 de octubre), en la que será la presentación oficial del equipo ante la masa social liceísta.

Ausencias mundialistas

En los planes iniciales de Juan Copa existen tres bajas obligadas por las circunstancias. Blai Roca, Bruno Saavedra y Franco Platero han sido preseleccionados con sus respectivas selecciones (los dos primeros con España y el segundo con Argentina) para preparar los World Skate Games que se celebrarán a partir del 11 de octubre en Asunción (Paraguay). Los internacionales españoles se incorporan este martes, 1 de septiembre, a las órdenes de Pere Varias, mientras que Platero estará todavía un par de semanas en el Palacio de los Deportes antes de poner rumbo a su país. El objetivo de los tres es pasar el primer corte y luchar por el cetro mundial, en dos de las selecciones favoritas al título. Por España también estará el coruñés César Carballeira.

Bruno Saavedra, Franco Platero y Blai Roca, los jugadores del Liceo con posibilidades de ir al Mundial. / CASTELEIRO

Quien no defenderá la camiseta de Portugal en Paraguay será Nuno Paiva, que no ha entrado en los planes del seleccionador luso pese a sus méritos en A Coruña y a haber sido seleccionado en el quinteto ideal de la OK Liga. «La decisión es del entrenador y a mí solo me queda trabajar en la pista para que me vea y, si lo considera, me llame», comenta el jugador verdiblanco, que opina que el torneo será «muy competitivo» para todos.