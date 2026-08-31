El Victoria CF debuta en Segunda RFEF sin límites ni complejos: «El club es ambicioso y la idea es estar lo más arriba posible, ¿por qué no mirar a los puestos de ascenso?»

Poco importa ser cabeza de ratón o cola de león. El Victoria CF, en su estreno en la Segunda RFEF femenina, no negocia su esencia, sus valores y su ilusión por competir sin límites ni complejos. El conjunto coruñés obró la temporada pasada un trabajadísimo ascenso que culminó en Zaragoza. No cuenta con el músculo económico de vecinos como el Dépor Abanca o As Celtas. Tampoco con el vivero de talentos de los clubes madrileños o vascos. Sin embargo, se mantiene fiel a su filosofía y quiere soñar en grande. «El club es ambicioso y la idea es estar lo más arriba posible», plantea su entrenador, Javi Angeriz.

«Afrontamos la temporada con ilusión. Desde que el club y yo acordamos mi renovación, hemos trabajado mucho en los fichajes y en la confección de la plantilla», explica el técnico del conjunto blanquinegro. Es un proyecto que conserva los principios y los valores de una cantera que cada temporada coloca a sus equipos entre los mejores de Galicia. «Tenemos los pies en el suelo y sabemos que habrá que trabajar mucho, pero si estamos en la zona media o alta de la tabla, ¿por qué no vamos a luchar por los puestos de ascenso?», sugiere, ante una liga en la que suben a Primera RFEF cinco de los 16 conjuntos de cada grupo.

Reconoce que vivió el ascenso con alegría, pero con una «tensión» que nunca sintió durante su etapa como futbolista. Su trabajo, que consume horas de sueño tanto a él como al resto del cuerpo técnico, se traslada del césped al despacho. Ayudó a conformar el proyecto con Juan Vázquez, presidente del club, y Juan Ferreiro, coordinador.

El proyecto de las ‘cebras’

Afronta el Victoria un salto que exige «un paso profesional» y, en esa línea, han llegado los refuerzos para todas las posiciones. Se incorpora Laura Izard del Bergantiños, Laura Martínez del Vilalonga, Lucía Mansilla y Alba Suárez del Getafe, Sol Moreno de As Celtas y Aída Samper del Olímpico de León. Además, Inés Villanueva llega libre y Melissa Noivo procede del Naestved de Dinamarca. Los refuerzos se trasladan también al cuerpo técnico, con más personal. «El proyecto tiene que asentarse, hay que darle valor e importancia a lo que ya tenemos», añade Javi Angeriz, orgulloso de las jugadoras que suman de su cantera.

Javi Angeriz y Laura López posan en el campo de la Leyma. / Gus de la Paz

El resto del plantel lo conforman buena parte de las heroínas del ascenso y jugadoras de sus categorías inferiores. Con el brazalete de capitana, continúa Laura López. «Somos un club de barrio, así que es bonito verte ahí arriba con todos esos equipos», se sincera durante las primeras sesiones de pretemporada en el campo Víctor Fernández Alonso, antigua Leyma. Allí jugarán sus partidos como locales

Noticias relacionadas

Del éxito de un curso, el pasado, que fue «de menos a más» llega, ahora, la exigencia de elevar las prestaciones en la categoría de bronce. Salen a pelear «sin la presión de un equipo grande», pero con las ideas claras. «Queremos competir en todos los partidos, presionar y tener valor. El carácter es lo que nos define», defiende la jugadora de las cebras. Laura López basa su responsabilidad como capitana en mantener el grupo unido, algo esencial en los próximos diez meses: «Este año, más que nunca, hay que estar en las malas», advierte.