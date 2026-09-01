A Coruña, inicio y fin de la segunda edición del rally Terra de Galicia

Pistoletazo de salida y broche de oro. Ese será el papel de A Coruña en el II Rally Terra de Galicia que se celebra este fin de semana, entre el 3 y el 5 de septiembre, y que tendrá a la Marina como eje central de su comienzo y su fin. En total, serán 40 equipos los que harán sonar sus motores sobre el asfalto coruñés, en busca de diversos objetivos en una prueba que es puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Tierra (CERT).

Nombres propios y trazado

El Terra de Galicia reunirá a algunos de los pilotos más destacados del panorama nacional, que no quieren dejar pasar la ocasión de sumar puntos a sus casilleros personales. Entre los inscritos, destacan la figura de Jorge Cagiao, bicampeón de España de Rallyes de Asfalto, que ya venció en la edición de 2025 y estrenará en A Coruña un Lancia Ypsilon HF Rally2. Además, los gallegos Iván Ares, que conducirá un Toyota GR Yaris Rally2, y Iago Caamaño, que acaparará los focos tras el volante de un Ford Fiesta R5, parten como aspirantes a luchar por el podio. Joan Vinyes (Citroën C3 Rally2) o Juan Carlos Quintana (Škoda Fabia RS Rally2) sobresalen como otros primeras espadas procedentes de fuera de Galicia.

Tanto los nombres propios como el resto de corredores inscritos en la prueba conducirán durante 354,77 kilómetros en total, de los cuales 104,5 serán cronometrados y estarán repartidos en ocho tramos que oscilarán entre los 19,7 kilómetros del más largo y los 10 del más corto. Habrá, además, una superespecial de 2,4 kilómetros en un circuito homologado por la Real Federación Española de Automovilismo.

Una vez se estrene el fin de semana en A Coruña, el itinerario discurrirá por los municipios de Arteixo, A Laracha, Carballo, Cerceda, Coristanco, Malpica de Bergantiños, Ponteceso y Tordoia. La organización dispondrá también de un shakedown de 3,7 kilómetros y de un parque de asistencia de 22.000 kilómetros cuadrados para dar servicio a los equipos participantes.

Horarios

La competición dará comienzo a lo largo del miércoles y el jueves, con los primeros test, reconocimientos de tramos y verificaciones técnicas. El viernes 4 de septiembre será cuando comience la acción real. Por la mañana se celebrará el shakedown (de 12.00 a 14.00 horas) y por la tarde arrancarán el tramo super especial en el circuito de Autocross de Arteixo (18.00 horas) y la ceremonia de salida en la Marina coruñesa, desde las 21.15 horas.

El sábado 5, la actividad se retoma a las 8.15 horas y las primeras llegadas a la Marina para cruzar la línea de meta se estiman alrededor de las 20.20 horas. La entrega de trofeos y la ceremonia de clausura en el podio está prevista para las 21.30.