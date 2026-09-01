Yulenmis Aguilar resurge con medalla y récord de España en los Juegos Mediterráneos

Yulenmis Aguilar vuelve a lo más alto. La lanzadora hispanocubana, pupila de Raimundo Fernández, vuelve por sus fueros con una presea de plata y una marca nacional inédita en la cita decisiva de la jabalina en los Juegos Mediterráneos de Taranto (Italia). Con un envío de 65,39, superó por un metro y medio el anterior récord de España, los 64,07 metros logrados por Mercedes Chilla en 2020.

Aguilar salió a la pista italiana dispuesta a olvidarse de la reciente decepción en el Campeonato de Europa de Birmingham (Inglaterra) disputado a principios de mes, donde se clasificó para la final pero no pudo pasar de la novena posición. Lo consiguió a la segunda. Entró en calor con un primer lanzamiento que no llegó a los 55 metros (54,07), pero en su siguiente intento inscribió su nombre con letras de oro en atletismo español. Lanzó su jabalina a 65,39 metros de distancia y, más allá de lograr su mejor marca personal y el récord de España, se colocó de inmediato en la primera posición. Contuvo esfuerzos en la tercera serie, fue descalificada en la cuarta y se abstuvo en la quinta.

Cruel desenlace en la lucha por el oro

Cuando parecía que nada podía apartarla de lo más alto del podio, la serbia Adriana Vilagos apareció en el sexto y definitivo intento para sacarse de la manga un envío de 65,93 metros que destronó a la hispanocubana. La pupila de Raimundo Fernández hizo un último esfuerzo por recuperar el trono, pero se quedó en 59,56 y tuvo que conformarse con la segunda plaza. El podio lo cerró la croata Sara Kolak (62,64 metros) quien, curiosamente, fue la mejor en el Europeo de Birmingham con una marca similar (62,64) que, entonces, le sirvió para subirse a la cima continental.

Con el resultado y la distancia alcanzados en territorio italiano, Yulenmis Aguilar hubiese sido campeona de Europa con mucho margen. «Este es un año complicado, de transición, pero eso no justifica este resultado. No estuve a la altura», reconoció la atleta afincada en Oleiros en los micrófonos de RTVE al término de su concurso en Inglaterra. No pudo ser entonces, lo fue ahora. Plata, récord y buenas sensaciones después de dos años de altibajos por problemas en el codo que le obligaron a pasar por el quirófano en 2025. En el horizonte, todavía lejano pero cada vez más cerca, Los Ángeles 2028.