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La TVG ofrece en abierto un partido por jornada de un equipo gallego

Los aficionados de Leyma, Obradoiro y Breogán, los beneficiados del acuerdo por dos temporadas

Paul Jorgensen bota el balón al contraataque en un amistoso del Leyma esta pretemporada.

Paul Jorgensen bota el balón al contraataque en un amistoso del Leyma esta pretemporada. / Iñaki Abella Diéguez

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Agencias

La ACB llegó a un acuerdo con la TVG, Aragón TV y EITB para unirse a las retransmisiones de la Liga Endesa en las temporadas 2026-27 y 2027-28, informa la patronal de clubes en un comunicado. Las televisiones autonómicas de Galicia, Aragón y País Vasco volverán a retransmitir ACB once años después y se unen a TV3/3Cat en Cataluña para configurar una cita habitual en abierto los domingos por la mañana.

La Liga Endesa se verá todas las jornadas en abierto en TVG y AGalega, en una campaña que se presenta histórica para el baloncesto gallego con la participación de Leyma, Obradoiro y Breogán.

TVG debutará en la primera jornada el domingo 27 de septiembre a las 12:00h con el Río Breogán-Asisa Joventut, y en las tres primeras semanas visitará ya a los tres conjuntos gallegos. En la sexta jornada, el 1 de noviembre, se vivirá el primer derbi, Obradoiro-Breogán.

Aragón TV y EITB tendrán citas habituales con la Liga Endesa las dos próximas temporadas, con 10 partidos cada una por campaña. Las retransmisiones en Aragón TV y Aragón Play comenzarán en la primera jornada con La Laguna Tenerife-Casademont Zaragoza (27 de septiembre, 13:00h) y tendrán como protagonista al equipo maño, representante en la ACB.

EITB llevará el mejor baloncesto a su universo Kirolak. En su caso, Kosner Baskonia y Surne Bilbao se repartirán el protagonismo de los diez encuentros, con el Leyma- Surne Bilbao de la segunda jornada (domingo 4 de octubre, 12:00h) como primera cita en ETB1 y kirolakeitb.eus.

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El primer derbi llegará el 22 de noviembre a las 12:00h con un Surne Bilbao - Kosner Baskonia. La visibilidad de las competiciones acb continúa creciendo con estos nuevos acuerdos.n

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