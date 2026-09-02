La TVG ofrece en abierto un partido por jornada de un equipo gallego

La ACB llegó a un acuerdo con la TVG, Aragón TV y EITB para unirse a las retransmisiones de la Liga Endesa en las temporadas 2026-27 y 2027-28, informa la patronal de clubes en un comunicado. Las televisiones autonómicas de Galicia, Aragón y País Vasco volverán a retransmitir ACB once años después y se unen a TV3/3Cat en Cataluña para configurar una cita habitual en abierto los domingos por la mañana.

La Liga Endesa se verá todas las jornadas en abierto en TVG y AGalega, en una campaña que se presenta histórica para el baloncesto gallego con la participación de Leyma, Obradoiro y Breogán.

TVG debutará en la primera jornada el domingo 27 de septiembre a las 12:00h con el Río Breogán-Asisa Joventut, y en las tres primeras semanas visitará ya a los tres conjuntos gallegos. En la sexta jornada, el 1 de noviembre, se vivirá el primer derbi, Obradoiro-Breogán.

Aragón TV y EITB tendrán citas habituales con la Liga Endesa las dos próximas temporadas, con 10 partidos cada una por campaña. Las retransmisiones en Aragón TV y Aragón Play comenzarán en la primera jornada con La Laguna Tenerife-Casademont Zaragoza (27 de septiembre, 13:00h) y tendrán como protagonista al equipo maño, representante en la ACB.

EITB llevará el mejor baloncesto a su universo Kirolak. En su caso, Kosner Baskonia y Surne Bilbao se repartirán el protagonismo de los diez encuentros, con el Leyma- Surne Bilbao de la segunda jornada (domingo 4 de octubre, 12:00h) como primera cita en ETB1 y kirolakeitb.eus.

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El primer derbi llegará el 22 de noviembre a las 12:00h con un Surne Bilbao - Kosner Baskonia. La visibilidad de las competiciones acb continúa creciendo con estos nuevos acuerdos.n