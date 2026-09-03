María Calvo se suma al proyecto del CRAT en la Liga Iberdrola
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El CRAT apuntala el proyecto que comandarán Jos Porto y Gonzalo Pozo con la llegada de María Calvo, la internacional valenciana, fija en las filas de las Leonas 7, reforzará la tercera línea coruñesa. Su fichaje se suma a las contrataciones de Laura Maestro, Shara Benedicte, Idaira García o Sara Rodríguez. Renovaron Chía Alfaro, Mariana Romero, Ana Peralta y Maica Martí.
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