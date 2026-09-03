Las nuevas seis fichas naranjas de un Leyma con "hambre" y para crecer en la ACB

"Quizás en la anterior etapa del Leyma en ACB no había tanta hambre, como creo que puede haber esta temporada; espero que hayamos acertado". Charlie Uzal, ante las seis caras nuevas del Leyma en su regreso a la Liga Endesa, defiende haber aprendido de los errores del pasado y haber apostado por un perfil en sus contrataciones que no haya vivido ya sus mejores días como baloncestistas. Más futuro que curriculum, además de alguna cara conocida que ya sabían lo que eran el Básquet Coruña, el Coliseum y la propia ciudad. "Estamos contentos con lo que transmite. Hicimos un bloque, con muchas ganas, era lo que buscábamos", relata y prosigue convencido de lo que tiene entre manos y animado con cómo ha sentido bien al grupo en esta pretemporada. "A diferencia de la primera etapa la Liga Endesa en la que había jugadores muy contrastados a nivel mediático y de nombre, este año hemos intentado buscar más que puedan encajar bien el rol de querer correr todo el partido, de sacrificarse por el equipo, de tener ganas de demostrar aún, de que busquen estar capacitados sobradamente para jugar la Liga Endesa, de que tengan expectativas de seguir creciendo. Estamos muy contentos de los jugadores que hemos incorporado", asegura. Podrían haber ido por otro camino en el mercado de fichajes, está convencido, de momento, de la apuesta: "Durante todo el verano ha habido muchas negociaciones. Más que negociaciones, se intentó fichar jugadores de una y otra posición y hemos llegado a lo que realmente queríamos. Seguramente podríamos creer que íbamos a algún jugador de NBA o de otro potencial, pero somos el Básquet Coruña y hemos llegado a lo que queríamos. Creo que hemos acertado".

Tomas Dimsa, Alonzo Verge, Lukas Uleckas, George Conditt IV, Dmytro Skapintsev y Karlis Sillins, las seis contrataciones de la plantilla, acompañaron al director deportivo, que desgranó qué espera de cada uno de ellos y qué rol tendrán en un grupo "muy versátil y polivalente". Así de Alonzo Verge Júnior apuntó que "desde el primer momento" tenían claro que querían "incorporarlo" porque lo conocían "de primera mano". "Por suerte está con nosotros", asegura de un base que está llamado a ser el líder anotador y pasador del equipo naranja. A Tomas Dimsa lo ve como un baloncestista "súper contrastado", con un gran "conocimiento de la ACB" y listo para "desempeñar la función de 2, incluso de 3". Lukas Uleckas es para él "un todoterreno de tres y un comodín", que puede hacer "todo tipo de funciones: pick and roll, bloqueo directo, ir al rebote ofensivo muy intensamente, tiro exterior o poste bajo con jugadores de menos estatura que él".

Ya en posiciones interiores, otro de los repescados es Karlis Sillins, quien era "un objetivo prioritario por sus condiciones y porque iba a encajar a la perfección en el grupo". Uzal lo ve como "un 45" por esa capacidad que tiene para jugar en ambas posiciones interiores, aunque "posiblemente este año va a desempeñarse más en la función de 4". De Dimitro Skapintsev destaca su "intimidación, corpulencia y categoría contrastada", además de poder "abrirse a tirar", a pesar de ser una torre. George Conditt IV cierra el círculo como una apuesta en la zona que "conoce la ACB de su paso por Canarias", donde demostró "de lo que es capaz". "Se ajusta muy bien a lo que busca el entrenador: jugadores de pick and roll, muy incisivos, que corran", relata.

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Los jugadores

Alonzo Verge Júnior reconoció las dificultades de este verano por las convocatorias internacionales y se centra en trabajar "la química" del grupo para entender "cómo hay que jugar con cada uno". "Tenemos mucho potencial como equipo", asevera. George Conditt IV cree que su temporada previa en la ACB le ayudará a entender "el físico" de liga y cree que debe "mejorar mentalmente" a partir de esta experiencia anterior en Canarias. Lukas Uleckas también ve una "ACB mucho más rápida" que la liga lituana donde ha hecho carrera hasta ahora.