El OAR cierra el verano con el Ademar en el San Francisco Javier

El OAR Attica 21 saca este viernes a las 20.00 horas sus mejores galas para recibir en el San Francisco Javier y como colofón a la pretemporada a todo un equipo Asobal como es el Ademar de León. Las entradas son a 5 euros y lo recaudado se donará a Caritas. El próximo sábado 12 a las 19.30 el equipo de Nando González abre la División de Honor Plata a domicilio ante el Dólmenes Antequera.