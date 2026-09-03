El 'skater' coruñés Luis Cabarcos, bronce en los Juegos del Mediterráneo
Solo le superaron dos franceses
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Tras las medallas de Enmanuel Reyes y Yulenmis Aguilar, llega una nueva presea para la delegación coruñesa en los Juegos de Mediterráneo de Taranto. El skater coruñés Luis Cabarcos (157.68), de tan solo 15 años y el más joven de la comitiva de la ciudad, regresa a casa con un bronce colgada del cuello en la modalidad street. Solo le superaron los francés Joseph Garbaccio (170.31) y Max Berguin (159.28).
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