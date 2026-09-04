Balonmano
31-31 | El OAR y el Ademar León salen ilesos del fuego abierto de San Francisco Javier
El equipo de Nando González realizó un gran ejercicio de resistencia para lograr un empate ante un rival de Asobal en su último compromiso antes de la liga
Durísimo intercambio de golpes el que vivieron este viernes los asistentes al amistoso entre el Attica 21 OAR y el Ademar León en San Francisco Javier (31-31). El cuadro coruñés cerró su pretemporada frente a un oponente del máximo nivel que le obligó a luchar de inicio a fin, en un partido en el que mostró sus credenciales para un nuevo curso en División de Honor Plata: defensa, eficacia, coraje y vértigo.
Ambos equipos dejaron claro desde el inicio que iba a ser un choque físico y de alta intensidad, un desafío de tú a tú pese a la diferencia de categoría. Empezaron mejor los coruñeses, amparados en una gran actuación de Mile Mijuskovic y un ritmo endemoniado en el contraataque liderado por Lilian Pasquet. Así superó el ecuador de la primera mitad, con ventaja y cómodo en el cuerpo a cuerpo (10-6). Los visitantes, sin embargo, no se quedaron de brazos cruzados. A los leoneses les tocó remar y apretaron los dientes. Igualaron a falta de cinco minutos (12-12) y lograron adelantarse casi sobre la bocina para irse al vestuario con una renta mínima en el luminoso (13-15).
Desenlace frenético
Las cartas ya estaban sobre la mesa para la segunda mitad y el pabellón coruñés, con una buena entrada y con tintes solidarios (todo lo recaudado ha sido destinado a Cáritas) empezó a rugir como en las grandes citas. La energía se contagió de la grada a la pista, donde los hombres de Nando González volvieron a volar para retomar la delantera en el partido (16-15). Ante las adversidades, una fórmula bien conocida: carácter, orgullo y ritmo.
Flaqueó por un instante el Ademar, a ratos sorprendido por el vendaval coruñés, pero se repuso a tiempo para volver a asumir la iniciativa. Bombardeó a Israel Marín, que disputó la segunda mitad bajo palos, y obligó a la escuadra local a entregarlo todo sobre la pista. Lejos de rendirse, golpeó de nuevo. Nacho Valles igualó desde los siete metros y Mario López giró las tornas con una gran jugada por la derecha (28-27). Los visitantes pararon el encuentro con un tiempo muerto para afrontar la recta final con garantías. Y no defraudó. Las alternativas volvieron a sucederse y los últimos sesenta segundos asaltaron el reloj con un ínfimo 30-31. López, sobre la hora, equilibró el electrónico para poner un broche final justo al cara a cara visto sobre la pista. El sábado, inicio de la liga en Antequera.
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