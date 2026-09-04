31-31 | El OAR y el Ademar León salen ilesos del fuego abierto de San Francisco Javier

Durísimo intercambio de golpes el que vivieron este viernes los asistentes al amistoso entre el Attica 21 OAR y el Ademar León en San Francisco Javier (31-31). El cuadro coruñés cerró su pretemporada frente a un oponente del máximo nivel que le obligó a luchar de inicio a fin, en un partido en el que mostró sus credenciales para un nuevo curso en División de Honor Plata: defensa, eficacia, coraje y vértigo.

Ambos equipos dejaron claro desde el inicio que iba a ser un choque físico y de alta intensidad, un desafío de tú a tú pese a la diferencia de categoría. Empezaron mejor los coruñeses, amparados en una gran actuación de Mile Mijuskovic y un ritmo endemoniado en el contraataque liderado por Lilian Pasquet. Así superó el ecuador de la primera mitad, con ventaja y cómodo en el cuerpo a cuerpo (10-6). Los visitantes, sin embargo, no se quedaron de brazos cruzados. A los leoneses les tocó remar y apretaron los dientes. Igualaron a falta de cinco minutos (12-12) y lograron adelantarse casi sobre la bocina para irse al vestuario con una renta mínima en el luminoso (13-15).

Desenlace frenético

Las cartas ya estaban sobre la mesa para la segunda mitad y el pabellón coruñés, con una buena entrada y con tintes solidarios (todo lo recaudado ha sido destinado a Cáritas) empezó a rugir como en las grandes citas. La energía se contagió de la grada a la pista, donde los hombres de Nando González volvieron a volar para retomar la delantera en el partido (16-15). Ante las adversidades, una fórmula bien conocida: carácter, orgullo y ritmo.

Flaqueó por un instante el Ademar, a ratos sorprendido por el vendaval coruñés, pero se repuso a tiempo para volver a asumir la iniciativa. Bombardeó a Israel Marín, que disputó la segunda mitad bajo palos, y obligó a la escuadra local a entregarlo todo sobre la pista. Lejos de rendirse, golpeó de nuevo. Nacho Valles igualó desde los siete metros y Mario López giró las tornas con una gran jugada por la derecha (28-27). Los visitantes pararon el encuentro con un tiempo muerto para afrontar la recta final con garantías. Y no defraudó. Las alternativas volvieron a sucederse y los últimos sesenta segundos asaltaron el reloj con un ínfimo 30-31. López, sobre la hora, equilibró el electrónico para poner un broche final justo al cara a cara visto sobre la pista. El sábado, inicio de la liga en Antequera.