El COB pone a prueba a un Leyma Coruña que recupera efectivos para luchar por la Copa Galicia

La pretemporada del Leyma Básquet Coruña toma este sábado un cariz más serio. La escuadra que comanda Carles Marco afronta sobre el parqué del Fontes do Sar, en Santiago de Compostela, la primera gran cita del curso: la Copa Galicia. Poco importa que sea septiembre, que los equipos tengan poco rodaje o que el técnico de Badalona todavía siga tratando de ajustar las piezas, las renovadas y las recién llegadas, a la exigencia que les pedirá la Liga ACB. Los aros del multiusos compostelano decidirán al primer gran campeón de la temporada, en un aperitivo jugoso de lo que arrancará a partir del 26 de septiembre. El primer rival naranja es el Club Baloncesto Ourense (18.00 horas, Fegaba.tv en Youtube).

Los pupilos de Moncho López tratarán de medir, de tú a tú, el potencial del nuevo Leyma Coruña. El año pasado, en Primera FEB, el combinado coruñés se impuso en los dos cara a cara disputados, 94-77 en el Coliseum y 59-74 en el Paco Paz, en un curso que terminó con el dulce sabor del ascenso herculino. Ahora, y pese a que el cuado auriense es el único de los contendientes al trono autonómico que no milita en ACB (seguirá en Primera FEB), tratará de dar la gran campanada ante una escuadra naranja que parte como gran favorita a ser, como mínimo, finalista. Quien gane, se medirá el domingo al vencedor del Obradoiro-Breogán (19.00 horas)

Dinámica positiva

El Leyma Coruña no conoce la derrota en lo que va de verano. Los de Carles Marco han disputado dos amistosos, frente al Obradoiro y el Palencia, en los que ha logrado salir invicto y triunfador, aunque con algún rasguño.

La prueba inicial contra los picheleiros fue satisfactoria (82-89), pese a que estuvo marcada por las ausencias en ambos extremos de la pista. A favor de los intereses naranjas estuvieron el acierto exterior de la primera parte y el dinamismo de un estilo de sobra conocido en la segunda temporada de Carles Marco en el banquillo. En contra, las segundas ocasiones concedidas a los hombres de Diego Epifanio y la flaqueza en el rebote en ciertos tramos del partido.

El segundo compromiso fue más sufrido. El Palencia, aunque de un escalón inferior igual que el COB, buscó y encontró las cosquillas de un Leyma que solo pudo doblegarlo en la prórroga. Venció a medio gas (102-104), por más pundonor y talento que méritos, y volvió a evidenciar problemas en las capturas bajo el aro. Lo mejor, eso sí, fue que el carácter sigue intacto y la escuadra de Carlos Marco sabe ganar incluso cuando las tardes son grises.

Cuevas, Skapintsev y Pacheco escuchan a Carles Marco durante un entrenamiento. / GUS DE LA PAZ

Nombres propios y regreso de los internacionales

El denominador común en ambos triunfos fue Alonzo Verge. El base norteamericano, que vive su segunda etapa en A Coruña, acapara todos los focos después de haber explotado en la máxima categoría de Alemania el pasado curso. Alonzo sentenció al Obradoiro con 24 puntos y 8 asistencias y calcó prácticamente sus prestaciones en Palencia (22 puntos y 8 asistencias), en otra exhibición ofensiva que mantuvo vivo al equipo ante las embestidas de los pupilos de Natxo Lezkano.

Más allá de él, el interés de la Familia Naranja estará puesto en el estreno de los jugadores internacionales. Karlis Silins, George Conditt, Dmytro Skapintsev y Caio Pacheco todavía no han debutado este verano, todos concentrados con sus respectivas selecciones en las ventanas FIBA, y la Copa Galicia se presenta como un escenario prolífico para que sumen sus primeros minutos. Ha sido especialmente esperado, sobre todo, el retorno de los pívots (Silins, Skapintsev y Conditt) para fortalecer la pintura. Al brasileño lo ha suplido el francés Leo Westermann, enrolado en la pretemporada herculina desde hace unas semanas.

Otro de los alicientes para la afición coruñesa que se desplace a Santiago será el reencuentro con algunos de los héroes del ascenso, como Paul Jorgensen, Dídac Cuevas, Guillem Jou, Jacobo Díaz y, sobre todo, un Dino Radoncic que no se viste de naranja desde el pasado mes de marzo. Los recién llegados Tomas Dimsa y Lukas Uleckas ya han debutado, pero seguirán cogiendo sensaciones junto al resto de sus compañeros.