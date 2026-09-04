El color negro y la figura de María Pita irrumpen en la indumentaria del Leyma Básquet Coruña

Nuevo curso, nueva categoría y nueva piel para el Leyma Básquet Coruña. La entidad que preside Pablo de Amallo presentó este viernes sus nuevas equipaciones para la campaña 2026-27, en la que regresa a la Liga ACB con una identidad renovada. De la mano de Bordisport, el club inicia una nueva etapa visual en la que mantiene el naranja como bandera principal, pero juega con el negro en la zamarra visitante y suma a sus piezas textiles varios emblemas de A Coruña.

Diseño y referencias

El Leyma seguirá siendo naranja en ACB. La primera equipación no varía sus colores, en una camiseta lista, sin rayas como en otras ocasiones, pero que incorpora diferentes detalles novedosos inspirados en las galerías de la Marina de A Coruña. En la parte delantera, además, aparece serigrafiada la escultura de María Pita, uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad herculina.

La primera camiseta del Leyma Coruña 2026-27. / Leyma BC

La principal novedad está en la indumentaria alternativa. La apuesta del club coruñés y de Bordisport se orienta hacia el negro, que predomina, aunque los detalles se dibujan en amarillo sobre el fondo oscuro. La presencia del amarillo es un homenaje al pasado de la entidad, un guiño a la etapa en la que el equipo compitió bajo la denominación de Sondeos del Norte, como ya hizo el año pasado con la ropa de entrenamiento. La segunda camiseta también está vinculada a María Pita, ya que presenta en los costados las lanzas de la escultura de la heroína coruñesa.

La segunda equipación del Leyma Coruña 2026-27. / Leyma BC

Por dentro, las casacas llevan el lema «É o momento da nosa arroutada», el eslogan oficial del club para la presente temporada y la vuelta a la máxima categoría.

Vídeo de presentación

La entidad naranja desveló sus nuevas prendas a través de las redes sociales, en un vídeo grabado entre el Concello y la plaza de María Pita que pone el foco de la campaña y de la identidad del curso 2026-27 en la ciudad, su gente, su historia y el sentimiento de pertenencia que acompaña al club.

El hilo conductor de la pieza audiovisual es la narración de Manuel Burque y en las imágenes aparecen diversas personas vinculadas, de un modo u otro, al Leyma: Nuno Cascales, Uxía Cascales y Blanca García, jugadores de las categorías inferiores; Xurxo Souto, músico coruñés y líder de Os Diplomáticos de Montealto; Pablo Alonso, abonado número 3 de la entidad; y los jugadores de la primera plantilla, Paul Jorgensen y el recién llegado, Lukas Uleckas.

El Teresa Herrera en el horizonte

La primera oportunidad para ver las nuevas equipaciones en A Coruña será el próximo 18 de septiembre, en la celebración del trofeo Teresa Herrera sobre el parqué del Palacio de los Deportes de Riazor. El rival será el Bàsquet Manresa (19.00 horas), uno de los contrincantes a los que se medirá también a lo largo de la liga regular.

Los precios de las entradas ya están disponibles a través de la página web del club, por el precio de 10 y 5 euros para adultos y niños abonados o 12 y 7 euros para quienes no posean un carné de socio.

Antes del primer compromiso como local, los pupilos de Carles Marco disputan este fin de semana la Copa Galicia en el Fontes do Sar de Santiago. El sábado 5 se miden en semifinales al Club Ourense Baloncesto (18.00 horas) y, de ganar, jugarían la final el domingo 6 frente al ganador del Obradoiro-Breogán (19.00 horas). Después, la escuadra naranja se desplazará al Coliseum de Burgos para jugar un triangular junto al Bilbao Basket y el San Pablo Burgos, el 12 y el 13 de septiembre.