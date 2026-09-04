Rally
El Terra de Galicia ya rueda sobre el asfalto de A Coruña
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
A Coruña
Entre este viernes y este sábado, la Marina de A Coruña se ha convertido en el epicentro de la segunda edición del rally Terra de Galicia. El viernes por la tarde se celebraron las primeras pruebas, así como la ceremonia de salida, en un acto vistoso que inundó de coches la explanada de O Parrote. El sábado, los 40 equipos participantes recorrerán zonas de Arteixo, A Laracha, Carballo, Cerceda, Coristanco, Malpica de Bergantiños, Ponteceso y Tordoia entre las 8.00 y las 21.30 horas, cuando los ganadores se suban al podio, de nuevo, en los Cantones.
- Leo Westermann se incorpora a la pretemporada del Leyma Coruña
- Cristina Arámbula y la revolución de la natación artística española en el Europeo de París: «Rusia nos ha puesto la alfombra roja para liderar la ‘sincro’, vienen años muy bonitos»
- Charlie Uzal, director deportivo del Leyma: 'Tuvimos opción de fichar a dos jugadores top con experiencia en la ACB, pero dimos prioridad a perfiles con hambre
- 82-89 | Verge impone su ritmo en el triunfo del Leyma contra el Obradoiro en Vilagarcía
- Santi Martínez, excanterano del Leyma Coruña: 'Cumplí un sueño cuando Epi me hizo debutar en la ACB ante el UCAM Murcia
- 102-104 | El Palencia incomoda a un Leyma Coruña a medio gas
- El Leyma Coruña regresa a la acción este lunes entre las ausencias y las dudas
- El Leyma Básquet Coruña ya conoce el calendario de regreso a la ACB: abre la liga ante el Barcelona y vivirá un diciembre de derbis