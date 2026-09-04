El Terra de Galicia ya rueda sobre el asfalto de A Coruña

Entre este viernes y este sábado, la Marina de A Coruña se ha convertido en el epicentro de la segunda edición del rally Terra de Galicia. El viernes por la tarde se celebraron las primeras pruebas, así como la ceremonia de salida, en un acto vistoso que inundó de coches la explanada de O Parrote. El sábado, los 40 equipos participantes recorrerán zonas de Arteixo, A Laracha, Carballo, Cerceda, Coristanco, Malpica de Bergantiños, Ponteceso y Tordoia entre las 8.00 y las 21.30 horas, cuando los ganadores se suban al podio, de nuevo, en los Cantones.