El Zalaeta comienza a cimentar su nuevo proyecto: Tania Alvite y Noa Sánchez continúan en el Barrio de las Flores

Todo cambia y, a la vez, todo permanece en un Zalaeta que afronta esta temporada un nuevo curso en Superliga Femenina 2. Y ya va más de una década en el segundo peldaño del voleibol nacional. Debido a las dificultades económicas y de mercado que supone para la escuadra de Jorge Barrero configurar su plantilla cada verano, lo más importante es tratar de retener el talento ya presente en el Barrio de las Flores para dar continuidad a uno de los equipos referentes de la categoría.

En 2026, la ventana estival ha ofrecido una de cal y una de arena al conjunto colegial. Por un lado, ha asegurado las continuidades de Tania Alvite o Noa Sánchez, dos jugadoras contrastadas en la competición y plenamente conocedoras de la casa. Por otra parte, sin embargo, el parón ha supuesto la retirada de las pistas de Patricia Santos, su capitana hasta el pasado mes de mayo.

Los primeros movimientos

Jorge Barrero y su cuerpo técnico seguirán contando, un curso más, con las prestaciones de Tania Alvite y Noa Sánchez. Alvite cumplirá su tercer curso en el Barrio de las Flores. La colocadora, que durante el verano da el salto a la arena para jugar al vóley playa, llegó a la entidad coruñesa en 2024 procedente del Voleyourense y continuará ligada una campaña más a la escuadra colegial.

Sánchez, por su parte, lleva prácticamente toda su vida deportiva ligada al Zalaeta. Consolidada como una de las mejores líberos de la Superliga Femenina 2, en la temporada 2025-26 terminó en el top 20 de las mejores jugadoras en su posición tras haber disputado 22 encuentros a lo largo del torneo regular. La entidad destaca en sus redes sociales su «veteranía» y su «garra desde la segunda línea» como principales virtudes de uno de sus grandes pilares, dentro y fuera de la pista.

Patri Santos, durante un partido del Zalaeta con Noa Sánchez en primer plano. / Iago Lopez

Tania y Noa son las primeras confirmadas para una temporada 2026-27 en la que el Zalaeta pierde a otro de sus bastiones: Patricia Santos. La colocadora coruñesa abandona la práctica deportiva al más alto nivel tras estar vinculada al voleibol desde los 7 años, aunque comunicó en sus redes sociales que seguirá «vinculada» al deporte y al club de otro modo.