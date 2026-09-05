94-89 | Lukas Uleckas empuja al Leyma Coruña a su tercera final consecutiva de la Copa Galicia

De menos a más. Así rindió el Leyma Básquet Coruña frente al Club Ourense Baloncesto en las semifinales de la Copa Galicia sobre las tablas del Fontes do Sar de Santiago. El cuadro coruñés se impuso, 94-89, pero se vio obligado a redoblar sus esfuerzos en los dos últimos cuartos tras una primera mitad errática en ataque y floja en defensa que dio alas a una escuadra auriense que nunca se achicó. El domingo, los pupilos de Carles Marco disputan la final (19.00 horas) frente al vencedor del Obradoiro-Breogán.

Pocas ideas y malas ejecuciones

El Leyma vistió por primera vez de negro, con su segunda equipación, y así fue su primera parte: oscura y espesa. El COB, que despegó amparado en los errores naranjas en la parcela ofensiva, encontró en Sean McDonnell su mejor arma para hacer daño a la defensa coruñesa. Dmytro Skapintsev pudo enganchar a la escuadra de Carles Marco con varias situaciones claras bajo el aro, pero erró. Y el que falla, paga. Aunque sea septiembre y aunque el rival compita un escalón por debajo. El conjunto auriense obligó a los naranjas a jugar por fuera y el perímetro castigó las buenas intenciones de Paul Jorgensen o Guillem Jou. Los hombres de Moncho López, plenos de confianza y con el puntito de fortuna a su favor, sacaron los colores a un Leyma que palideció del susto (4-16). Marco aireó el banquillo y los regresos de Tomas Dimsa y Lukas Uleckas al parqué del multiusos compostelano cambiaron la energía en ataque y en defensa para bajar la diferencia por debajo de la decena (11-18), pero, aun así, terminó los diez primeros minutos lejos del escenario ideal (13-24).

Reanudaron el partido los jugadores naranjas conscientes de todos los deberes que tenían sobre la mesa. Alonzo Verge asumió la iniciativa con una buena bandeja, pero Jou volvió a estrellarse desde la larga distancia. Sí encontró la puntería Martín Fernández, que con cinco puntos seguidos elevó la renta hasta los 14 puntos (15-29). Se removió el Leyma, a lomos del propio Jou, Jorgensen y Verge, para volver a bajar de los dobles dígitos de distancia. Dimsa y Uleckas, otra vez desde el banco, revolvieron las aguas tras otro arreón de los aurienses para reducir la brecha a cuatro (27-31). Entre Russel y McDonnell evitaron que el Leyma se acercase hasta quemar, por mucho que Jacobo Díaz y Caio Pacheco se empeñasen en mantener viva la llama naranja. Conforme discurría el reloj, se abrían las hostilidades. De lado a lado y de aro a aro para poner emoción, hasta que un acertado Jan Zidek cerró el periodo en 43-49. Él y McDonnell fueron los amos y señores de la anotación, con 12 y 13 puntos respectivamente, muy lejos de los mejores del Leyma (Jorgensen, Uleckas, Skapintsev y Dimsa, todos con 6).

Vuelta de tuerca

Alonzo, Conditt y Jorgensen activaron a un Leyma que comenzó a mostrar colmillo tras el descanso. McDonnell insistió en mantener la renta del COB desde varios ángulos, pero el cuadro naranja se hizo fuerte en su propia pintura para ser letal a la contra. El vértigo y el dinamismo que tanto caracterizan al baloncesto de Carles Marco le sirvió a los coruñeses para ponerse por delante por primera vez desde el primer minuto de juego (55-54), con un Verge estelar al que no le quemó la pelota entre las manos. El base norteamericano, que ya había asumido el timón en las citas previas frente al Obradoiro y al Palencia, apareció para insuflar vida en los pulmones de sus compañeros. El COB, herido en el orgullo, se revolvió y no entregó las armas. Russell y Dimsa se picaron en un peculiar concurso de triples favorable al jugador naranja, aunque Fernández logró equilibrar la balanza en 60-60. Uleckas, omnipresente, y Radoncic tomaron la manija desde el exterior para hacer volar al Leyma y Jorgensen cerró el tercer periodo en 70-63.

Lukas Uleckas pugna por una pelota en un ataque del Leyma Coruña frente al COB. / Antonio Hernández Rios

El Leyma se reconoció a sí mismo y se perdonó los errores de los cuartos anteriores. Conditt mostró sus mejores cartas y se hizo gigante en el rebote, mientras McDonnell y Verge se multiplicaron en su particular duelo de líderes, pero la eliminación de Dimsa por faltas dejó tocado al cuadro naranja. El COB se acercó desde el perímetro y los tiros libres (80-78). Todo por decidir en los últimos tres minutos, a los que ambos contendientes llegaron con las pulsaciones aceleradas. Uleckas, una vez más, sacó los galones, jugó como si llevase toda la vida defendiendo el escudo naranja y abrió una brecha de ocho puntos él solito que dejó el duelo visto para sentencia. Leo Westermann se unió a la fiesta en el ocaso del choque y el Leyma no forzó en la última posesión, con el 94-89 ya instalado en el marcador. Sufrió, remontó y ganó el equipo de Carles Marco, que en cuanto pisó el acelerador se metió directo en la final, su tercera seguida. Examen superado y el domingo, último paso hacia la Copa Galicia.