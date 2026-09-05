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Cartel de lujo para celebrar el décimo aniversario del Repsol EcoRallye A Coruña

Los tres últimos campeones del mundo de la FIA EcoRallye Cup tomarán la salida en la prueba coruñesa el 17 de octubre

Artur Prusak y Guido Guerini, los actuales campeones del mundo.

Artur Prusak y Guido Guerini, los actuales campeones del mundo. / LOC

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RAC

A Coruña

La lista de inscritos en la décima edición del Repsol EcoRallye A Coruña será de muchos quilates. Los tres últimos ganadores de la FIA EcoRallye Cup tomarán la salida de la prueba el próximo día 17 de septiembre en el asfalto coruñés, en una constelación de estrellas que lucharán por todo en Galicia.

Trío de ases

Guido Guerrini, y su copiloto Artur Prusak, vigentes campeones de la competición, ya han confirmado su participación en la prueba. El sanmarinense es considerado uno de los pioneros y pilotos históricos del automovilismo sostenible, ya que lleva tras el volante desde mediados de la década de 2000.

Uno de sus grandes competidores será el checo Michal Žďárský, que se subió a lo más alto del podio de manera consecutiva en los mundiales de 2024 y 2023. Periodista especializado en motor de profesión, representa el salto de profesionalización técnica que ha experimentado el campeonato en los últimos años.

Eneko Conde, por su parte, es el único de los grandes favoritos que ha logrado ser campeón del mundo con dos copilotos diferentes. En su primer título, conquistado en 2021, el vizcaíno pilotó junto a Loren Serrano y en el segundo, el de 2022, estuvo acompañado de Lukas Sergnese. Además, acumula seis títulos de Campeonato de España de Energías Alternativas. De los tres, Conde es el único que sabe lo que es ganar en el Repsol EcoRallye A Coruña. Su última victoria se remonta a la edición del 2024, pero se impuso también en 2021 y 2018. De esta forma, buscará su cuarta victoria en la prueba coruñesa.

Clave para el Mundial

A los tres campeones contrastados se sumará una nutrida representación de los mejores equipos del panorama nacional e internacional, lo que convertirá a A Coruña en el gran escaparate europeo del automovilismo eco-responsable. El nivel de competencia de la décima edición no solo pondrá a prueba la pericia y estrategia de los grandes favoritos, sino que sitúa al Repsol EcoRallye A Coruña como una de las citas más atractivas, complejas y decisivas del calendario global.

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El próximo 17 de septiembre, las carreteras gallegas acogerán así una contienda histórica donde la precisión, la innovación tecnológica y la sostenibilidad irán de la mano para coronar al mejor equipo en el décimo aniversario de la prueba.

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