Hugo Mareque entra en la lista definitiva de la selección Sub 19 y estará en los World Skate Games

Sonríe Hugo Mareque y sonríe el hockey sobre patines coruñés. El jugador formado en Compañía de María, que este verano ha dado el salto a la cantera del Barcelona para seguir forjándose en el Palau y la Masía, ha sido citado formalmente por la selección española Sub 19 para disputar los World Skate Games de Asunción (Paraguay). El coruñés ha pasado el corte de la preselección y ha convencido al entrenador del combinado nacional, Francesc Bargalló, para tratar de subirse al trono mundial de su categoría entre el 3 y el 10 de octubre en Sudamérica.

Mareque sigue los pasos de los jugadores del Liceo, Jacobo Copa y Bruno Saavedra, que se subieron al podio en otros Campeonatos del Mundo (el coruñés fue campeón y el compostelano ganó el bronce). Hugo, además, ya sabe lo que es conquistar un metal con España, después de haber logrado la medalla de plata en el Europeo Sub 17 de 2024.

Los porteros Martí Pallejà (Reus) y Biel Uberni (Calafell) y los jugadores de pista Joel Milà (Reus), Pol Anglada (Voltregà), Ishak Bouda (Calafell), Genís Costa (Manlleu) y Nico Sama, Mac Orús y Oriol Castro, del Barça, acompañarán al exintegrante de Compañía de María en la cita paraguaya.

Más oportunidades para la ciudad

La presencia de Hugo Mareque en Asunción es la primera confirmación de un representante de A Coruña en los World Skate Games, pero podría no ser la última. María Sanjurjo lucha en la selección absoluta femenina por desplazarse al mayor evento global del patinaje para revalidar el trono mundial, mientras que, en la escuadra sénior masculina, César Carballeira tiene muchas papeletas de llevar el ADN coruñés al otro lado del océano Atlántico.

Al lado del nuevo jugador del Porto podrían estar dos integrantes de la plantilla del Liceo, ya que el portero Blai Roca y el delantero Bruno Saavedra están concentrados a las órdenes de Pere Varias con el objetivo de entrar en la relación definitiva de efectivos que viaje a Paraguay. El meta catalán, que ha contado con la confianza total del entrenador en los últimos compromisos internacionales, parece tener un hueco asegurado bajo los palos. El santiagués, definido por el director deportivo liceísta, Antón Boedo, como un "talento generacional" en LA OPINIÓN, buscará su primera gran oportunidad en la absoluta después de un año de explosión total en el Palacio de los Deportes de Riazor.