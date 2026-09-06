102-93 | El Leyma Coruña sonroja al Breogán y se sube al trono de Galicia

El trabajo y los festejos, en equipo, se llevan mucho mejor. Eso debió pensar el Leyma Básquet Coruña en la final de la Copa Galicia disputada este domingo en Fontes do Sar, en la que pasó por encima del Breogán como un ciclón y agregó el segundo entorchado regional a sus vitrinas. Sobre el parqué compostelano, los diamantes naranjas brillaron en conjunto. El cuadro coruñés apretó en defensa y disfrutó al contraataque, en un choque en el que algunos de los nuevos, como George Conditt o Dmytro Skapintsev, comenzaron a soltarse. El mejor del torneo, eso sí, volvió a ser un Alonzo Verge al que se le está poniendo una inevitable cara de líder del proyecto en ACB.

De menos a más

Escurridizo y veloz, Verge atacó la pintura rival a cara descubierta desde el principio. El Breogán replicó desde el perímetro, con acierto exterior y golpes certeros. Ritmo y canastas en un duelo en el que los hombres de Marco mejoraron sus prestaciones en el rebote respecto a la semifinal. Danko Brankovic castigó a los naranjas con siete puntos consecutivos que mermaron un poco la moral coruñesa, pero Conditt reenganchó a los suyos y entre Guillem Jou, Alonzo, Skapintsev y Tomas Dimsa colaboraron para cerrar los primeros diez minutos con ventaja para los pupilos de Marco (25-20).

Lukas Uleckas, discreto en el acto inicial tras deslumbrar en la semifinal frente al COB, se enchufó en la reanudación. Entre él y Dimsa bombardearon el aro lucense desde la larga distancia para superar la barrera de los 30 puntos y noquear, momentáneamente, a un Breogán dubitativo (31-20). Edgar Vicedo tomó cartas en el asunto, pero la asociación entre Verge y Coonditt, más engrasada y peligrosa, hizo volar a un Leyma que se colocó 36-23 sin aparente esfuerzo. Luis Casimiro, desesperado en la banda, tuvo que pedir tiempo muerto para intentar cambiar la dinámica y logró que sus hombres redujeran la diferencia a diez puntos (40-30). Subieron los decibelios y los contactos, así que la escuadra naranja mejoró sus prestaciones en defensa. Caio Pacheco desatascó a su equipo con un triple escorado y Uleckas se comió la pintura visitante para forzar una falta con la que firmó el 48-37 con el que se llegó al descanso. Él abrió el periodo y él lo cerró.

Un rodillo en ataque

El Leyma se apresuró a estrenar las redes lucenses a través de las manos de Paul Jorgensen y Alonzo, en una genialidad de las suyas, firmó un triple desde 13 metros mientras se caía que, además, le valió un tiro libre que también anotó. Cuatro puntos sacados de la chistera en una misma jugada. 54-39 y quince puntos de brecha entre los dos contendientes. Conditt, inspirado y acertado, se sumó a la causa mientras el Breogán trataba de rebelarse a base de tiros libres. Dídac Cuevas y Jou ejercieron de capitanes y asumieron galones para enfriar el buen momento de los hombres de Casimiro y liderar un nuevo acelerón naranja, respaldado por los mejores minutos de un Jorgensen que llevó el marcador a un contundente 72-50. El Breogán quería, pero se estrellaba una y otra vez con la muralla naranja. Conditt, crecido, se atrevió con un par de tapones que levantaron a la grada y Skapintsev remató la faena con dos puntos que le sirvieron para alcanzar la decena personal (77-58).

George Conditt pugna por un rebote en el Leyma-Breogán de la Copa Galicia. / Antonio Hernández Rios

Tras la locura del tercer cuarto, llegó la hora de la verdad. Diez minutos para la gloria o el infierno. Y, en ese contexto decisivo, emergió un estelar Paul Jorgensen para guiar a su equipo al Olimpo. El norteamericano tomó las riendas, pulsó el play y comenzó uno de sus clásicos shows en los que aparece por todas partes y no falla una canasta. Conditt, Verge y Skapintsev le acompañaron para asfaltar el camino hacia el trono autonómico (90-65). La duda, a cinco minutos del final, era si el Leyma llegaría o no a los cien puntos. Lo logró mediante un contundente mate de Conditt, tan vistoso como eficaz, y, pese a que el Breogán se puso las pilas, la renta fue insalvable. Tres décadas después, el Leyma vuelve a ser el mejor equipo de Galicia.