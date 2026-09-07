Santiago y A Coruña, opciones para acoger el España-Grecia de baloncesto masculino

A Coruña y Santiago son las dos opciones gallegas para acoger el España-Grecia de baloncesto masculino el próximo 29 de noviembre, pero la capital gallega es en estos momentos la opción con más posibilidades para albergar el partido de clasificación para el Mundial de 2027 después de que la posibilidad de celebrarlo en Lugo se haya complicado prácticamente de manera definitiva por la coincidencia con otro evento deportivo.

La intención inicial pasaba por llevar a la selección española al Pazo dos Deportes de Lugo. Técnicos de la Federación Española de Baloncesto incluso inspeccionaron recientemente las instalaciones del recinto lucense, pero existe un obstáculo de difícil solución: el pabellón ya está concedido para la celebración del Campeonato de España de judo durante ese mismo fin de semana.

Así lo dejó claro el vicepresidente de la Diputación de Lugo y responsable del área de Deportes, Efrén Castro, durante una rueda de prensa celebrada la pasada semana. «Nós non temos a día de hoxe ningunha comunicación nin da FEB nin da Xunta de Galicia nin de ninguén para solicitarnos o Pazo», explicó al ser preguntado por la posibilidad de que Lugo acogiese el choque.

Además, Castro confirmó que el recinto no se encuentra disponible en la fecha prevista para el encuentro. «Para esa data —29 de novembro— está solicitado e concedido o Campionato de España de judo, que o pediu con un ano de antelación», señaló.

Las alternativas

Este contratiempo ha obligado a buscar una alternativa para mantener en Galicia el España-Grecia y es Santiago la ciudad que parte ahora con una clara ventaja, aunque A Coruña y el Coliseum se mantienen a la expectativa. El Multiusos Fontes do Sar aparece como el escenario con mayores posibilidades para recibir a la selección de Chus Mateo en una cita que puede resultar decisiva en la pelea por conseguir el billete para el próximo Mundial.

La opción compostelana, sin embargo, todavía no puede darse por oficial. A Coruña continúa también sobre la mesa como posible sede, aunque en estos momentos se encuentra por detrás de Santiago. La elección definitiva deberá concretarse próximamente y ser trasladada a la Federación Española de Baloncesto para cerrar todos los aspectos organizativos del encuentro.

España regresará así previsiblemente a Galicia en una ventana de noviembre de enorme importancia. Antes de recibir a Grecia, el combinado nacional visitará a Montenegro el día 26. Tres días después afrontará en casa el choque ante el conjunto heleno, precisamente el rival que derrotó a los de Chus Mateo por 108-106 después de una prórroga en Atenas en el último compromiso de la selección.

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Todo apunta, por tanto, a que ese nuevo capítulo del España-Grecia tendrá lugar en Galicia y, salvo giro en las negociaciones, Santiago parte como la gran favorita para sustituir a Lugo como sede.