Yulenmis, del chasco de Birmingham a la medalla de Taranto: "Después del Europeo lo único que tenía en mi cabeza era retirarme"

Yulenmis Aguilar, siempre con un alto nivel de exigencia, ha vivido situaciones extremas en apenas dos semanas. De pensar en dejar el atletismo a conseguir el record de España, tener plaza asegurada en el Mundial 2027 y mirar con optimismo a los Juegos de Los Ángeles 2028. Del chasco de Birmingham al éxtasis de la plata de Taranto con ocho metros de diferencia que lo cambian todo: "Después del Europeo, lo único que tenía en la cabeza era dejarlo, no quería seguir pasándolo mal. Solo pensaba que en los Juegos del Mediterráneo que tenía que salir bien, porque era lo único a lo que me estaba agarrando para no dejar mi carrera deportiva. Creo que me dije tantas veces que tenía que salir que la vida no hizo otra que dármelo", razona plena de fe la propia lanzadora de jabalina hispanocubana, con su medalla de plata en la mano. Los dolores, las operaciones y los laberintos mentales han quedado atrás tras una plusmarca y una competición que le hacen estar ahora a cielo abierto.

La gran pregunta es qué pudo cambiar en quince días para enterrar el lanzamiento de 57 metros y pasar a los 65,39 que le han convertido en una deportista única en la historia de España. La lanzadora, afincada en Oleiros, cree que se debe todo a una metamorfosis en su cabeza, no se explica por causas técnicas. Su mente no asimiló que tendría que acudir sin Raimundo Fernández: "Yo en el Europeo también me lo creía, pero no tanto como en los Juegos. ¿Qué pudo cambiar? Pues la parte mental, porque en quince días se puede entrenar y se pueden arreglar cosas, pero no lo suficiente para lanzar ocho metros más. ¿Qué pasó? Fue un tema emocional. Desde que salió la selección del Europeo, que dejaron a mi entrenador fuera, cambió mi cabeza, no lo interioricé. Caí en ese sentimiento de que no lo dejaron venir porque no me lo gané. Entré en pensamientos negativos y no fui capaz de conectar con la parte positiva de todo el trabajo que había hecho. Yo sabía que estaba bien, porque sé los entrenamientos que había estado haciendo y sabía que lo tenía dentro, pero la cabeza no me funcionó bien".

Aguilar considera que no se debe menospreciar la final de los Juegos Mediterráneo, porque "se ven las marcas y fue la más cara desde los Juegos Olímpicos". "Si están las mejores, no puede ser menor", sentencia. La hispanocubana era consciente del nivel, pero algo le decía en su interior que era el día de reivindicarse, de que todo el trabajo oscuro y el sufrimiento pagasen con una gran marca y una presea. "Antes de competir, a la que estaba de encargada de los lanzamientos, le dije: 'voy a ganar'. Lo sentía incluso cuando estaba calentando. Y si no ganaba, me iban a tener que ganar por encima de 65 metros. Me sentía muy bien. Si no hubiese salido en el primer lanzamiento, habría salido en el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. A veces tienes es feeling... Que salió uno mal, pues ya está, pero va a salir bien", relata quien no sintió el peso de ese segundo lanzamiento que había hecho y que le dio una medalla que, entonces, aún era de oro. "No era consciente de que la jabalina se había ido a los 65 metros, yo pensé que había llegado a los 63, que era la marca que tenía en la cabeza cuando me fui de aquí (de Oleiros). Ya era un resultado muy, muy bueno; 61 metros era bueno; y 60, regular. Ya por debajo de eso, estaba mal", revela quien tampoco quiso celebrar antes de tiempo sobre la pista, cuando se puso en ese momento en cabeza del concurso. "No quise venirme demasiado arriba en ese instante porque tenía rivales, compañeras de profesión de un nivel increíble. Intenté mantener la cordura hasta el último lanzamiento porque quedaba muchísimo. Si ese lanzamiento, en vez de ser el segundo, hubiese sido el quinto, la medalla de oro habría sido mía, porque no da tiempo a asimilar ni a reaccionar; eso fue lo que le dio la ventaja a las demás".

Una pena menor

La alta competitividad le privó del cajón más alto del podio, aunque no es algo que le duela especialmente. Analiza todo en perspectiva: "Siempre he dicho que yo prefiero ser quinta con 65 metros en este tipo de campeonatos que ser medallista con 60. No son unos Juegos Olímpicos que tú dices: 'A ver, me da igual ganarlo con 79 o con 71, pero quiero la medalla'. Más que el oro, lo que más me dolió fue que había hecho los récords de los campeonatos y se me escapó en el último lanzamiento. Aun así, ¿qué más voy a pedir después de dos años como los que he llevado, después venir de un campeonato de Europa en el que lo había hecho todo mal?".

A Yulenmis lo que sí le llena es haber logrado el récord de España, una marca que ya había conseguido, pero cuando aún no estaba nacionalizada. Era consciente desde hace tiempo que la llevaba dentro: "Ya la había conseguido en 2022 y la andaba persiguiendo, porque yo sabía lo que valía, que la tenía en mis brazos, en mi cuerpo; que los metros no me habían hecho justicia. Lesiones, problemas emocionales, operaciones... Había caído en un bucle negativo y no había podido salir".

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Una posible operación en el horizonte

La hispanocubana, con una gran marca y el pasaporte para el Mundial en el bolsillo, tiene la posibilidad de tomar decisiones con tranquilidad y fijando la vista en el horizonte, en el medio y largo plazo. No es necesario que precipite nada. Lo primero es revisar su cuerpo y tomaré decisiones. "Tengo un problemilla de hombro que llevo lastrando toda mi carrera deportiva, desde los 16, 17 años. Ahora voy a descansar y luego se me va a hacer un estudio minucioso del hombro para ver si pasamos o no por quirófano", cuenta sin ser alarmista: "Si hay que operarse, es una operación muy sencilla. A los tres días puedo estar moviendo el brazo y a los tres meses ya estaría lanzando, no repercute en el rendimiento. También podemos mantener todo lo que hemos mantenido durante esta última parte de la temporada, que ha dado resultados, los tratamientos biomecánicos para controlar el hombro. Voy a trabajar directamente hacia el Mundial sin preocupación, sin estrés, sin pensar que tengo que hacer una marca por el medio o que tengo que adelantar las competiciones por tener que hacer un resultado x". Tranquilidad, paz y agradecer a quien le ha acompañado en este proceso: "Ellos han sido quienes me han aguantado durante toda mi carrera aquí en España, años que han sido bastante duros, bastante jodidos. Ahora poder celebrarlo con ellos es tremendo, son los culpables de que este gran resultado".