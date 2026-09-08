El coruñés Unai Cereijo, campeón de Europa sénior de patinaje artístico
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Tras la plata júnior de David Rama en la jornada del lunes, la delegación coruñesa del CP Maxia, encabezada por Rosa García, logró este martes un oro sénior para Unai Cereijo como campeón continental en la cita que se disputa en la localidad transalpina de Ponte di Legno. Fue el mejor 244.70 puntos en la suma de los dos programas. Le acompañaron en el podio Arnau Pérez y Diogo Nogueira. Lucas Yáñez fue séptimo.
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