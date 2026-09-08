Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La UDC estudia crear alojamientos públicosEl bus urbano se podrá pagar con tarjeta de créditoLa nueva imagen de San Pedro de VismaNueva víctima del picudo rojoA Coruña, fuera de la oferta de alquiler asequible del EstadoAbre Marrano en A Coruña, un local de tapeo para amantes de la carne a la parrilla
instagramlinkedin

El coruñés Unai Cereijo, campeón de Europa sénior de patinaje artístico

Unai Cereijo posa con una medalla.

Unai Cereijo posa con una medalla. / RFEP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Tras la plata júnior de David Rama en la jornada del lunes, la delegación coruñesa del CP Maxia, encabezada por Rosa García, logró este martes un oro sénior para Unai Cereijo como campeón continental en la cita que se disputa en la localidad transalpina de Ponte di Legno. Fue el mejor 244.70 puntos en la suma de los dos programas. Le acompañaron en el podio Arnau Pérez y Diogo Nogueira. Lucas Yáñez fue séptimo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents