La Diputación de A Coruña concede 59 becas a deportistas de toda la provincia

La Diputación de A Coruña destinará este año 206.500 euros al apoyo directo de los deportistas más destacados de la provincia mediante su programa de becas deportivas. El Boletín Oficial de la Provincia publicó este lunes la concesión definitiva de 59 ayudas de 3.500 euros para modalidades olímpicas.

Las becas abarcan diferentes grupos de edad y disciplinas como atletismo, natación, taekwondo, remo, piragüismo, halterofilia, judo, bádminton, vela, triatlón, golf o skateboard. Entre los beneficiarios figuran nombres destacados como Ana Peleteiro y Belén Toimil.

El diputado de Deportes, Antonio Leira, destacó que las ayudas buscan respaldar tanto el talento como el esfuerzo económico y personal que supone competir al máximo nivel.

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El programa se ampliará próximamente con otras cuatro becas de 3.500 euros destinadas a modalidades no olímpicas, por lo que serán 63 los deportistas apoyados directamente en 2026. La Diputación trabaja además en la creación de nueve nuevas becas para 2027 con el objetivo de seguir ampliando progresivamente el programa y consolidarlo.