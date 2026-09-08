Los fichajes del Leyma levantan la mano: puntos, versatilidad e intensidad para el proyecto ACB

El Leyma sembró dudas ante el COB y las despejó al día siguiente arrollando a un Breogán que se vio sobrepasado por un Leyma que iba a una velocidad más que el proyecto celeste que competirá esta temporada en Europa. El vaivén naranja forma parte de las pretemporadas, pero esa final de la Copa Galicia sirvió para sumar un título a las vitrinas y para hacer la puesta de largo de los fichajes del Leyma en una prueba de nivel. Solo faltó Karlis Sillins, lesionado, el resto enseñó sus credenciales, sus cualidades y lo que pueden llegar a ofrecer. Las descripciones que hizo Charlie Uzal, su valedor para contratarlos, en la puesta de largo de las seis nuevas piezas, eran las mejores radiografías.

Alonzo Verge / Antonio Hernández

Alonzo Verge Junior

Fue el mejor del Leyma Básquet Coruña en la final. Juega de 1 en ese sistema que explotó Carles Marco con dos bases en el que casi siempre estaba acompañado de Caio Pacheco. Quiere la pelotab y el mando. Es un cuchillo entrando en la zona, no tiene miedo. Divide y anota o dobla, siempre suma. Once puntos y diez asistencias en esa doble alma que ya anunciaban sus partidos previos en el Coliseum y su temporada en Alemania. La guinda fueron los cuatro robos de un director de orquesta que necesita la electricidad de la grada. Apunta a ser el eje del proyecto.

Lucas Uleckas

El lituano demostró ante el Breogán ser un baloncestista muy completo. Ya había sido el mejor del equipo ante el COB y lo redondeó en la final. Tiene mano, es capaz de fabricarse tiros en carrera, puede pasar, jugar al poste, cargar el rebote ofensivo y hasta puso un tapón. Ocho puntos, nueve rechaces, quince de valoración. Un 3-4 que le puede dar, de verdad, un salto de nivel al Leyma en esa faceta tan complicada que es jugar de cara y de espaldas al aro. Viene de la liga de su país, pero se está mostrando como una contratación interesante.

Tomas Dimsa / Antonio Hernández

Tomas Dimsa

Fue la menos activa de las contrataciones en ese rol de 2-3 exterior, un tirador puro. Uzal lo valora mucho por su experiencia y porque ya conoce la Liga Endesa. Hizo su labor martilleando de manera contada desde el perímetro. Intenso en defensa, como muchos de sus compañeros.

George Conditt / Antonio Hernández

George Conditt IV

Va a ser un jugador básico, porque es alto, intenso y es capaz de correr, de tener movilidad y de jugar por encima del aro. Al principio le costó ajustarse con Alonzo Verge en algún pick and roll o en jugadas junto a canasta, pero se fue convirtiendo poco a poco en un asesino silencioso. Máximo anotador con 16 puntos, a los que sumó seis puntos y un tapón. Será básico en defensa y en la transición defensa-ataque.

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Spakintsev / Antonio Hernández

Dmytro Skapintsev

Dmytro Skapintsev es una torre de 2,16 metros que engaña mucho por su aspecto. El ucraniano tiene movilidad, mano para pasar y condiciones para jugar con agilidad de espaldas al alto. Es al que más le va a costar correr y ese ritmo alto, pero se esfuerza y ajusta su rol a lo que es este Leyma. Por su envergadura intimida una barbaridad. Tiene, además, rango de tiro exterior. Falló los dos triples que intentó, pero se le vio con soltura en el lanzamiento. 14 puntos, siete rebotes y cuatro de ellos ofensivos.