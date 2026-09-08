Paula Otero deja el Club Natación Arteixo tras siete años

La nadadora coruñesa Paula Otero, habitual con España en aguas abiertas y en pruebas de larga distancia en piscina, ha decidido dejar el que ha sido su club en «los últimos siete años», el Club Natación Arteixo, al que también pertenece Mateo García. Asegura que «no ha sido una decisión nada fácil», pero considera que «es lo mejor para seguir creciendo como nadadora y continuar avanzando» en su carrera.