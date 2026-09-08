Paula Otero deja el Club Natación Arteixo tras siete años
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La nadadora coruñesa Paula Otero, habitual con España en aguas abiertas y en pruebas de larga distancia en piscina, ha decidido dejar el que ha sido su club en «los últimos siete años», el Club Natación Arteixo, al que también pertenece Mateo García. Asegura que «no ha sido una decisión nada fácil», pero considera que «es lo mejor para seguir creciendo como nadadora y continuar avanzando» en su carrera.
- Leo Westermann se incorpora a la pretemporada del Leyma Coruña
- 82-89 | Verge impone su ritmo en el triunfo del Leyma contra el Obradoiro en Vilagarcía
- Santi Martínez, excanterano del Leyma Coruña: 'Cumplí un sueño cuando Epi me hizo debutar en la ACB ante el UCAM Murcia
- 102-104 | El Palencia incomoda a un Leyma Coruña a medio gas
- 102-93 | El Leyma Coruña sonroja al Breogán y se sube al trono de Galicia
- El Leyma Coruña regresa a la acción este lunes entre las ausencias y las dudas
- El Leyma Básquet Coruña ya conoce el calendario de regreso a la ACB: abre la liga ante el Barcelona y vivirá un diciembre de derbis
- 94-89 | Lukas Uleckas empuja al Leyma Coruña a su tercera final consecutiva de la Copa Galicia