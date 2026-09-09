Carlos Sainz y Williams brindan con Estrella Galicia 0,0 antes del Gran Premio de España

Carlos Sainz se prepara para vivir uno de los fines de semana más especiales de su trayectoria deportiva. A solo dos días del comienzo de la actividad en pista del esperado Gran Premio de España, el piloto madrileño ha compartido este miércoles un encuentro muy especial con la prensa española organizado por su patrocinador Estrella Galicia 0,0.

Para Sainz, competir en su ciudad natal, añade una capa especialmente personal a una prueba que ya de por sí es una de las citas más señaladas del calendario. «Correr en España siempre ha sido muy especial para mí, pero hacerlo en Madrid lleva todo a otra dimensión. Es el lugar en el que nací y en el que he crecido. Poder ver ahora la Fórmula Uno en sus calles y sentir cómo la gente está viviendo el Gran Premio es increíble, especialmente con la fan zone de Williams y eventos como los que organiza Estrella Galicia 0,0 que acercan el espíritu de la competición al corazón de la ciudad», comentó el piloto.

Valores compartidos

«Para Estrella Galicia 0,0, también es un Gran Premio especial. Carlos representa desde hace muchos años nuestros valores fundamentales como compañía. Después de muchas vueltas juntos, de muchos kilómetros recorridos desde 2013, por fin podemos brindar juntos con la afición española y madrileña», aseguró Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, en la rueda de prensa de este miércoles.

El encuentro en la capital española ha supuesto también un momento especial entre Estrella Galicia 0,0 y Atlassian Williams F1 Team, después de que la cerveza sin alcohol de Hijos de Rivera comenzase esta temporada su etapa como Official Beer Partner de la histórica escudería británica. Ambas organizaciones comparten una misma forma de entender sus respectivos oficios basada en la autenticidad, la innovación y el respeto por una trayectoria propia.

Experiencias únicas para la afición

El encuentro con la prensa ha tenido lugar en la Estrella Galicia 0,0 Rooftop Experience, situada en la terraza de los Cines Callao e integrada en la Fan Zone de Williams, patrocinada por Kraken, que permanecerá abierta durante toda la semana.

El espacio, al que los fans pueden acceder previo registro, cuenta con una exposición sobre la historia compartida entre Estrella Galicia 0,0 y Carlos Sainz, piezas históricas del Atlassian Williams F1 Team y una agenda de actividades que incluye desde experiencias de tiraje de cerveza especialmente diseñadas para los aficionados al motor hasta degustaciones de productos de Hijos de Rivera y hamburguesas de Boogie Burgers, la hamburguesería del piloto.