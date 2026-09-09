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Voleibol

Claudia Díaz defenderá la camiseta del Zalaeta por segundo año consecutivo

La joven jugadora sigue los pasos de Noa Sánchez y Tania Alvite y se mantiene a las órdenes de Jorge Barrero

Claudia Díaz, con el dorsal número 13, salta junto a Alba Quirós en una defensa del Zalaeta.

Claudia Díaz, con el dorsal número 13, salta junto a Alba Quirós en una defensa del Zalaeta. / Iago Lopez

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Sara Gallego

A Coruña

El Zalaeta continúa reuniendo las piezas de su nuevo proyecto para la Superliga Femenina 2 de la 2026-27. La escuadra que dirige Jorge Barrero ya ha asegurado las renovaciones de dos de sus grandes pilares, las veteranas Noa Sánchez y Tania Alvite, y suma este miércoles a Claudia Díaz a su lista de continuidades. Díaz cumplirá así su segunda temporada en el primer equipo colegial, tras haber desembarcado en el Barrio de las Flores de manera definitiva el verano pasado.

La campaña 2025-26 supuso el estreno de la joven central en Superliga Femenina 2, el segundo peldaño del voleibol nacional. Claudia defendió los colores del Liceo la Paz durante su etapa de formación, pero compaginó sus últimos años en las categorías inferiores con entrenamientos y dinámicas esporádicas a las órdenes de Jorge Barrero y su cuerpo técnico. Ahora, y con solo 19 años, Díaz asume un nuevo curso en el que pretende seguir creciendo y dar un nuevo paso adelante para consolidarse como un puntal importante en los esquemas del conjunto coruñés.

Apuesta por un bloque sólido

El Zalaeta encara el inicio de curso 2026-27 inmerso en la construcción de un nuevo proyecto después de más de una década en la Superliga Femenina 2. El combinado colegial mantiene sus cimientos y apenas cuenta con bajas para la nueva temporada, más allá de la retirada deportiva de su hasta ahora capitana, Patricia Santos. De este modo, Claudia Díaz, Noa Sánchez y Tania Alvite son las primeras jugadoras anunciadas de cara a la nueva campaña, pero no serán, ni mucho menos, las únicas en jugar un año más en el Barrio de las Flores.

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En la mesa del club colegial están también las renovaciones de otras jugadoras determinantes en las últimas plantillas, como Alba Quirós, las hermanas Rivas, Inés y Andrea, o María Forteza-Rey, uno de los grandes nombres del último curso. Salvo giro inesperado de última hora, seguirán todas en la entidad colegial. Asimismo, Susana Suárez, Clara Barrios, Jimena Gandoy y Carla Herrero completarán la nómina de renovadas.

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