Enmanuel Reyes, con hambre tras su triunfo en los Juegos Mediterráneos: «Siempre apunto a la medalla de oro y voy a por otra en el Europeo»

Enmanuel Reyes tocó el cielo en los pasados Juegos Mediterráneos de Taranto (Italia) al conquistar la medalla de oro y liderar a la delegación española en territorio transalpino como abanderado junto a la tiradora Mar Molné. Un éxito que, en condiciones normales, habría saboreado con pausa y orgullo pero que, en la altura de la temporada en la que se encuentra, apenas le ha dado tiempo a degustar.

El Campeonato de Europa que se celebra en Sofía (Bulgaria) entre el 15 y el 16 de septiembre no le deja casi margen para fiestas o celebraciones. «Estoy muy contento con la medalla y con haber sido abanderado, fue una bonita responsabilidad, pero el tiempo de descanso ha sido mínimo. Volvimos a España y ya nos pusimos a hacer una preparación fuerte para llegar bien al Europeo», relata El Profeta, quien ni siquiera ha podido pisar A Coruña y ha trabajado de cara al evento continental en Madrid.

Buen sabor de boca

Enmanuel viajó a Taranto con el éxito entre ceja y ceja, «bien preparado» tanto física como mentalmente. «Estaba listo para competir en condiciones óptimas, lograr la medalla y seguir con la preparación para el Europeo», relata el boxeado. Reyes no esconde su felicidad por haberse subido a lo más alto del podio, tras haberse quedado fuera de la cita en alguna ocasión pasada: «Es un oro y eso me hace feliz. Este año fue distinto a otros, fui con un plus de motivación por ser el abanderado de la delegación española, así que el triunfo merece la alegría que siento».

Enmanuel Reyes y Mar Molné portan la bandera de España en el desfile inaugural de los Juegos Mediterráneos. / Cedida

Para llegar a la cima, primero tuvo que superar diversos obstáculos. El último fue el serbio Marko Pizurica, a quien se impuso por decisión unánime de 5-0 en la final de menos de 90 kilogramos. «Fue un combate tranquilo, el contrario no me hizo mucho y siempre tuve la mente puesta en llevarme la victoria. Yo me exigí mucho a mí mismo, para sacar esas puntadas que me faltan para llegar en buenas condiciones a la competición europea», recuerda El Profeta.

Rumbo a Bulgaria

Aunque el cuerpo de Enmanuel Reyes compitió 100% presente en Italia, parte de su mente estuvo ya en Sofía mientras lograba su primera medalla de oro en una cita internacional. El Campeonato de Europa es «el gran objetivo» de este año y el púgil afincado en A Coruña no esconde sus intenciones en el cuadrilátero continental: «Hay que ir pasito a pasito, pero con el favor de Dios espero llegar a la final y buscar otra medalla de oro, que es a lo que siempre apunto».

La presea no será su única meta en Bulgaria, donde también buscará «sumar puntos» de clasificación para el Mundial de 2027, donde tratará de volver al podio. «El objetivo es luchar mucho y trabajar duro. Ir con la cabeza fría y boxear tranquilo, hacer lo que hago siempre encima del ring y buscar las victorias combate a combate», resume.