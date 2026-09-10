La dinastía Maciel gobierna el windsurf en Galicia: «Siempre nos picamos por ver quien gana, pero al final nos reímos y se nos olvida pronto»

«De pais a fillos», reza uno de los lemas más conocidos del deporte de A Coruña. La frase, ligada estrechamente a la pasión por el Deportivo y al deportivismo, puede extrapolarse del ámbito futbolístico y aplicarse, por ejemplo, al windsurf. Así lo demuestra la familia Maciel, con Jorge (el padre) y Martín (el hijo) como dominadores de la modalidad Raceboard en Galicia, en la que acaban de proclamarse subcampeón y campeón autonómicos respectivamente. Junto a ellos, en el podio, estuvo también José Ramón Martínez, compañero de ambos en el Club de Vela Playa de Oza. «Salió todo perfecto, me favorecieron las condiciones de viento», explica Martín sobre su triunfo en la regata pontevedresa.

«Me viene muy bien que navegue, tira un montón de mí para ir a competiciones y mantenerme enganchado», asegura Jorge sobre su pasión compartida. Dentro del agua, eso sí, los roles familiares pasan a un segundo plano: «Más que mi padre, muchas veces se comporta como mi entrenador. Comentamos cosas y me aconseja, me da su opinión sobre hacer esto o aquello. Y luego en las regatas a ver quien llega delante, hay condiciones que le favorecen más a él y otras que me vienen mejor a mí», desgrana Martín. «Al principio había mucha diferencia de nivel, pero conforme fue mejorando ya pude ir explicándole cosas más avanzadas. Intento que mejore, como hago con todo el mundo en la escuela de vela del club», comenta su progenitor.

Una vez se bajan de la tabla, los resultados también repercuten a las dinámicas en casa. «Cuando terminamos y decimos que él quedó delante, que ganó la regata, mal asunto. Al principio pensaba '¿pero esto qué es?' Ahora ya me voy acostumbrando, con la progresión que ha tenido no es ninguna sorpresa que llegue el primero», bromea Jorge. «Siempre estamos picados por ver quién gana, pero es sano. Al final nos reímos y se nos olvida pronto», agrega Martín.

Martín y Jorge, en la primera y la segunda posición del podio en Cangas. / LOC

Un amor gradual

La historia de Martín con el windsurf se coció a fuego lento. «Empezó tarde, como con 13 o 14 años», señala su padre. «Lo había probado antes, con ocho o nueve, pero no me moló, no le cogí el truco y navegaba muy de vez en cuando», afirma él. No fue hasta la llegada de la pandemia, cuando el resto de deportes permanecían restringidos pero el agua permitía un respiro «libre de mascarillas», que se enganchó de manera definitiva. Desde entonces, su pasión por el mar ha ido creciendo. «Estás ahí tú solo, sin ruido ni nada, y desconectas de todo. De los estudios, de la vida, de lo que sea. Te ayuda relajar la cabeza y despejarte, es muy tranquilo», apunta.

El pequeño de los Maciel compite sin pretensiones ni presiones, por «intentar quedar lo mejor posible», pero sin fijarse «objetivos» de posiciones ni resultados. En el día a día compagina los entrenamientos con los estudios universitarios y, en ocasiones, debe anteponer lo académico a lo deportivo. «Hay competiciones a las que no puede ir. Este año, por ejemplo, fuimos unos cuantos al Campeonato de Europa en Portugal, pero él se tuvo que quedar en casa por los exámenes». Su próximo gran objetivo es el Campeonato de España de la primavera de 2027.

Toda la vida sobre el agua

A su padre Jorge, el gusanillo del mar le picó mientras vivía en Baiona (Pontevedra). Comenzó a navegar en verano y, cuando quiso darse cuenta, estaba ya participando en pruebas dentro y fuera de Galicia. Llegó a realizar un par de ciclos olímpicos, pero tuvo que dar un paso a un lado por la exigencia que le suponía. «Tienes que dedicarte al 100%, como si fueses profesional, pero sin serlo. Es una decisión un poco suicida, porque o vas totalmente en serio o es mejor no hacerlo», detalla. Ahora, con el paso del tiempo, se lo toma con más calma y se sube a la tabla por diversión. «Sigo encontrándome a mucha gente con la que competía en aquel entonces, nos juntamos mucho en pruebas internacionales, aunque por edad ya hay cosas que no podemos hacer», bromea.

Después del segundo puesto en el Campeonato de Galicia, Jorge ya piensa en lo que está por venir. «En invierno es más fácil entrenar porque también es más sencillo reunir a la gente, hay menos compromisos. Así que ya estamos organizando el calendario del año que viene, a ver a qué pruebas podemos asistir. Intentaremos estar en el Campeonato de España y ver si podemos viajar a alguno internacional, que siempre apetecen mucho», afirma.

Buen ejemplo coruñés

Martín y Jorge son dos referentes de una clase, la Raceboard, en la que A Coruña navega a la vanguardia de España. «Aquí es donde hay más nivel de Galicia, pero cuando vamos a las competiciones nacionales también solemos estar entre los primeros», señala Jorge. Ambos representan dentro y fuera de las fronteras españolas al Club de Vela Playa de Oza, al que el mayor de los Maciel define «como una escuela» más que «un club de vela al uso». La entidad coruñesa solo maneja tablas de windsurf y catamaranes y, en total, alberga en sus instalaciones más de una centena de embarcaciones. «La gente puede guardar su material con nosotros, pero también tenemos un sistema de alquiler para los que se inician nuevos, para que puedan entrenar y salir con los monitores sin tener que gastar tanto dinero de primeras», desgrana sobre el funcionamiento del club.

Martín asegura que disfruta de las salidas al mar en conjunto, porque «cada vez son más» sobre el agua y forman un grupo «con muy buen ambiente», aunque lamenta la falta de gente joven que pueda tomar el relevo en el futuro: «Estamos yo y otros dos chicos un poco más mayores, pero luego las edades son de 30 años para arriba».