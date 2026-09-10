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Baloncesto

El Ensino, primer 'hueso' del verano para Maristas en una prematura Copa Galicia

El club colegial afronta el primer choque oficial del curso con poco más de una semana de trabajo en las piernas

Si logra doblegar a las lucenses en semifinales, luchará por el título el sábado frente al Celta o el BAXI Ferrol

Nuria Ríos conduce un ataque de Maristas en la temporada anterior.

Nuria Ríos conduce un ataque de Maristas en la temporada anterior. / CASTELEIRO

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Sara Gallego

A Coruña

La pretemporada del Sparking Truth Maristas eleva el nivel. El cuadro de Fernando Buendía vivirá este viernes en A Malata su primer gran compromiso en las semifinales de la Copa Galicia frente al Durán Maquinaria Ensino de Lugo (18.00 horas, Fegaba.tv en Youtube). Un partido con tintes oficiales que, más allá del trofeo que hay en juego, valdrá para seguir engrasando el proyecto de un equipo que esta temporada debutará en la Liga Femenina Challenge. De vencer, las jugadoras colegiales se verían las caras el sábado (19.00 horas) contra el vencedor del Celta-BAXI Ferrol.

El Ensino de Suso Garrido y el coruñés Diego Fernández es un gigante de Liga Endesa, la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, pero llega en un momento precipitado para el combinado coruñés. La plantilla de Maristas volvió al trabajo el 31 de agosto, hace menos de quince días, y solo ha disputado un amistoso contra el BAXI Ferrol, en el que cayó con rotundidad (101-45). El año pasado, las lucenses llegaron a disputar el play off por el título de liga y consolidaron su crecimiento con un billete a la Eurocup Women, en la que participarán este curso. Es, además, un cara a cara familiar para las dos escuadras, pues ambas se encontraron el año pasado en la misma ronda de la competición, con triunfo del Ensino (90-66) pese al buen desempeño de Josefina Zeballos y Nevena Dimitrijevic para las de Fer Buendía.

Continuidad y recursos

La uruguaya y la serbia volverán a ser, este fin de semana y el resto del curso, dos de las piezas clave en Maristas. En un vestuario que mantiene su núcleo duro con respecto al ascenso y a la histórica campaña 2025-26, Zeballos y Dimitrijevic seguirán liderando a un grupo en el que también continuarán la veteranía de Andrea Pérez o Eugenia Filgueira; los puntos de Brenda Fontana o Ana Jiménez; el trabajo en la pintura de Raquel Botana; la energía de Carla Naya o las asistencias de Nuria Ríos.

A las ya consolidadas, se han sumado a lo largo del mercado estival la base kosovar Astera Tuhina, la alapívot camerunesa Fortuna Ngnawo y la pívot canadiense-nigeriana Brigitte Lefebvre-Okankwu.

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Pabellón de Maristas Maristas-Lleida

Nevena Dimitrijevic, con Ana Jiménez por detrás, esquiva a una rival del Lleida el curso pasado en A Coruña. / Iago Lopez

Maristas es un soldado raso entre capitanes generales, el único de los participantes en el torneo autonómico que no milita en el primer peldaño nacional. Tiene poco que perder y mucho que ganar, en una oportunidad que debe aprovechar para continuar creciendo y dar otro paso adelante de cara a una Challenge en la que pretende hacerse grande.

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