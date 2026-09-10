Maristas abre la campaña de abonados para su debut en la Liga Challenge: precios y condiciones

Con la Copa de Galicia en el horizonte y el estreno en la Liga Femenina Challenge entre ceja y ceja el primer fin de semana de octubre, el Sparking Truth Maristas ha lanzado esta semana la campaña de abonados para ganar aliento en la segunda categoría nacional.

Los jugadores, entrenadores o delegados de las categorías inferiores de la entidad podrán acceder al pabellón colegial de manera gratuita, así como los jugadores de Jesuitinas.

Coste y condiciones

Para el público general, los abonos oscilan entre los 20 y lo 110 euros. El más barato es el infantil, que comprende a los socios de entre 6 y 18 años. A partir de la mayoría de edad, el precio por toda la temporada se incrementa hasta los 50 euros para la localidad individual.

Quien no acuda solo al pabellón para seguir el rendimiento de la plantilla de Fernando Buendía tendrá opciones combinadas. El club facilita el abono dúo, que integra a dos miembros de la misma familia en un único carné a un coste de 90 euros, y el familiar, que incluye los asientos de dos personas adultas y dos menores de edad de la misma casa (110 euros).

Los aficionados que decidan no darse de alta como socios, pero quieran acudir de manera puntual al recinto colegial, tendrán la opción de comprar entradas sueltas por 5 euros para los adultos y 2 euros para los menores de edad.

A Coruña empuja y Maristas triunfa

El crecimiento en la pista del proyecto que lidera Fer Buendía se ha incrementado en los últimos cursos al mismo ritmo al que ha ido subiendo la asistencia al polideportivo colegial. Dos factores, el deportivo y el social, que no se entienden el uno sin el otro y no pueden analizarse de manera independiente. «En 30 años, jamás habíamos visto el pabellón como el día del ascenso. Esto es un premio para las jugadoras y para ellos», señaló a principios del verano la directiva Susana Lousame en LA OPINIÓN. La capitana Eugenia Filgueira refrendó sus palabras tras haber firmado la renovación por una temporada más: «Si conseguimos que se llene como en el último partido, será muy bonito».

Raquel Botana y Josefina Zeballos también incidieron en la importancia de jugar con la grada repleta después de proclamarse campeonas de la Liga Femenina 2. «Nunca jugamos con un pabellón tan lleno, pero nos vamos superando partido a partido. Sabemos que están con nosotras y nos apoyan. Fue un aliciente para conseguirlo [el ascenso]», indicó en aquel momento la jugadora de Arteixo, mientras que la internacional uruguaya afirmó que «la gente sumó mucho» para cerrar con final feliz la temporada que siempre soñaron vivir. En el nuevo capítulo, esperan un apoyo igual o mayor para seguir escribiendo páginas de oro en la historia del club.