62-79 | Maristas da la cara ante un Ensino gigante

Hincó la rodilla, pero lo hizo con la cabeza bien alta y el orgullo intacto. El Sparking Truth Maristas cayó en A Malata frente al Durán Maquinaria Ensino (62-79) y se quedó fuera de la Copa Galicia en las semifinales, a la primera de cambio. El equipo de Fernando Buendía no dejó de competir en ningún momento ante un rival de categoría superior que, de hecho, jugará competición europea este curso y se clasificó para el play off por la liga en la última temporada. Pese a que el marcador fue siempre favorable a las lucenses, el cuadro colegial no bajó los brazos y se atrevió a mirar a la cara a uno de los grandes estandartes del baloncesto gallego. La precipitación en ciertos momentos clave, el ritmo asfixiante de las de Suso Garrido en la primera parte y el desacierto exterior de las coruñesas (4 de 24 en triples y solo 7 rebotes ofensivos capturados) castigaron a un Maristas que comienza a cimentarse tras su segundo compromiso del verano.

Maristas compitió a pecho descubierto en el primer cuarto. Al compás de Nevena Dimitrijevic, resistió el arreón inicial de un Ensino al que le costó entrar en calor. El combinado lucense amplió la brecha (15-21) sobre la bocina con un triple escorado que no hizo justicia a lo visto sobre el parqué ferrolano en el primer intercambio de golpes. El segundo acto ya fue otra cosa. A las coruñesas le costó casi tres minutos anotar sus primeros puntos del periodo mientras las jugadoras de Suso Garrido volaban sobre la pista. Más ritmo, más vértigo y más acierto. La intensidad lucense pudo con la voluntad colegial y las pupilas de Buendía pecaron de nervios con fallos sencillos bajo el aro. En el ecuador del cuarto, el Ensino ya estaba 20 arriba (21-41), una diferencia que mantuvo hasta el descanso.

Aguante y coraje

La brecha parecía insalvable y la balanza inclinada, pero Maristas no entiende de bajar los brazos. Josefina Zeballos y Dimitrijevic golpearon primero tras pasar por la caseta e insuflaron algo de aire en los pulmones coruñeses. El Ensino, cómodo con el resultado y con el viento a favor, bajó ligeramente las pulsaciones. La escuadra coruñesa insistió una y otra vez desde el perímetro, donde no tuvo su mejor día, y el tiro exterior se convirtió en un arma de doble filo con la que las jugadoras lucenses hicieron sangre. Al último periodo se llegó con una distancia de 23 créditos (43-66).

Todo estaba decidido en los diez minutos finales y el conjunto de Fer Buendía jugó por el honor. Raquel Botana se empeñó en asaltar la pintura lucense en varias ocasiones para reenganchar a sus compañeras y el equipo colegial terminó ofreciendo una versión madura y peleona de sí mismo. En la mochila coruñesa, mucho que mejorar, sí, pero también un buen ejercicio de competitividad ante un gigante del baloncesto femenino español. La segunda prueba del verano está superada y la maquinaria general, un poco más engrasada que el primer día, pese a que todavía faltan por incorporarse Fortuna Ngnawo y Brigitte Lefebvre-Okankwu de cara al estreno de la Liga Challenge el primer fin de semana de octubre.