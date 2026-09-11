El circuito Coruña Corre regresa este domingo con casi 1.200 participantes en la Volta a Oza

Se terminó el parón estival. Este domingo, el circuito Coruña Corre retoma la actividad después de más de tres meses de pausa desde la última en Os Rosales, el pasado 31 de mayo. El regreso se producirá con la XIII edición de la Volta a Oza, en una prueba que coincide con las fiestas del barrio y está integrada en la programación. En total, cerca de 1.200 corredores —entre todas las categorías— tomarán la salida desde el parque de San Diego para iniciar la recta final del conjunto de carreras populares de la ciudad.

Organización y horarios

La categoría absoluta será la más madrugadora. El pistoletazo de salida se producirá a las 10.00 horas desde el parque de San Diego, para iniciar un recorrido de 6.250 metros que atravesará zonas de los barrios de Os Castros, O Castrillón y Eirís. El trazado es uno de los más peculiares del circuito, ya que combina tramos de asfalto con sendas de tierra e incluye zonas de notable desnivel. Los parques de San Diego, Eirís y Oza serán los grandes protagonistas de la cita, así como la avenida de la Concordia y la ronda de Outeiro.

Tras la competición inicial de adultos se celebrarán las categorías inferiores, con diversos trayectos y longitudes. La sub 18 (11.15 horas) y la sub 16 (11.30) contarán con una distancia de 2.430 metros; la sub 14 (11.45) de 1.650; la sub 12 (12.15) y la sub 10 (12.10) de 810; y la de peques cerrará la jornada deportiva a partir de las 12.30 con un trazado de 150 metros.

La recogida de dorsales está habilitada este sábado en el centro comercial Cuatro Caminos entre las 11.00 y las 20.30 horas.

Deporte y fiestas

La celebración de la Volta a Oza y el regreso del Coruña Corre coinciden con las fiestas del barrio, que se celebran entre este viernes 11 y el domingo 13, por lo que la prueba se enmarca dentro del programa municipal. Así, una vez atravesada la línea de meta, la actividad continuará en el entorno con una sesión de carácter familiar en la que actuarán Los Alcántara y El Jaleo de Lía entre las 13.30 y las 17.00 horas.

"Este domingo, Oza será un buen ejemplo de la capacidad de nuestros barrios para acoger propuestas para todos los públicos, primero con una de las pruebas más tradicionales del calendario deportivo popular de la ciudad y, posteriormente, con la continuidad de las fiestas del barrio, favoreciendo una jornada de convivencia y actividad en los espacios públicos", señaló el concejal de Deportes, Manuel Vázquez.

Resto del circuito

Una vez superada la competición de Oza, quedarán solo dos citas en el calendario general de la competición: la XII Carrera Popular del Ventorrillo (25 de octubre) y la XIV Carrera Popular de Novo Mesoiro (el 22 de noviembre).

En la primera mitad del año, se celebraron la cita de la Torre de Hércules (14 de marzo), la de Matogrande-Xuxán (12 de abril), la bajada de San Pedro de Visma (10 de mayo) y la última de Os Rosales.