Doble prueba de fuego para el Leyma Coruña: el San Pablo Burgos y el Bilbao Basket miden la euforia naranja

Nueva semana de pretemporada y más exigencia para el Leyma Básquet Coruña. La plantilla naranja se enfrenta este fin de semana a uno de los momentos más arduos del verano, con la participación en el I Torneo Coliseum en Burgos. Allí, se verá las caras con dos oponentes a los que volverá a enfrentarse a lo largo de la temporada regular en su regreso a la Liga ACB: el San Pablo, anfitrión, y el Bilbao Basket. Los hombres de Carles Marco aterrizan en el parqué burgalés como flamantes campeones de la Copa Galicia, tras haber salido indemnes —y triunfadores— frente al COB y el Breogán en el Fontes do Sar el pasado fin de semana.

Caio Pacheco maneja la pelota entre jugadores del Breogán en Fontes do Sar. / Antonio Hernández Rios

Hoja de ruta

El primer rival en poner a prueba el estado de ánimo del Leyma será el conjunto bilbaíno, en el que se reencontrará con uno de sus héroes del pasado, el catalán Aleix Font. El choque se celebrará el sábado, desde las 18.30 horas. La plantilla de Jaume Ponsarnau conserva a siete efectivos con respecto a la última temporada en ACB —Margiris Normantas, Harald Frey, Martin Kampelj, Darrun Hilliard, Luke Petrasek, Tryggvi Hlinason y el ya citado Font—, en la que terminó séptimo, y ha incorporado a seis nuevas piezas —Dan Duscak, Nate Darring, Manex Ansorregi, Ondrej Hustak, Adam Somogyi y Bastien Vautier— para reforzar un proyecto que volverá a compaginar las competiciones domésticas con su concurso en la Basketball Champions League.

Quien llega entre interrogantes es el San Pablo Burgos. El equipo local se medirá al Leyma el domingo (18.30 horas) tras haber descansado en la última semana. Los problemas físicos acumulados en la plantilla de Porfi Fisac obligaron al combinado burgalés a suspender los amistosos que tenía programados y llegar en condiciones al triangular en el que ejerce de local. En los últimos días, el técnico segoviano ha recuperado a Raúl Lobaco, Chase Audige, Balsa Koprivica y DJ Steward y ha incorporado a la dinámica grupal al último fichaje, al alero guineano Sekou Doumbouya, procedente del Koshigaya Alphas japonés. El cuadro castellano esta temporada también tendrá presencia continental, con la disputa de la Eurocup.

El Leyma, al alza

Más allá de las posibles prestaciones de los rivales, el equipo de Carles Marco calibrará en el Coliseum burgalés sus propias prestaciones. En estado de gracia tras haber conquistado la Copa Galicia el pasado fin de semana con un trabajado triunfo frente al COB y una exhibición coral ante el Breogán, los naranjas no conocen la derrota en lo que va de pretemporada. Vencieron al Obradoiro en el estreno del verano y doblegaron en una igualada prórroga al Palencia en el segundo compromiso estival.

Con todos los efectivos ya en A Coruña, Marco trabaja para ensamblar las piezas lo antes posible. Jugadores como Lukas Uleckas, Alonzo Verge, Dmytro Skapintsev o George Conditt ya han empezado a carburar bajo las órdenes del técnico catalán, mientras que otros más veteranos como Paul Jorgensen, Jacobo Díaz o Guillem Jou han demostrado que están listos para debutar con la camiseta naranja en la máxima categoría.