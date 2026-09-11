Jacobo Garrido reina en el Europeo de Turquía y vuelve a casa con un oro y una plata

Era una de sus grandes especialidades y no defraudó. El coruñés Jacobo Garrido se proclamó campeón de Europa en la prueba de 400 metros libres S9 después de una final en la que voló sobre el agua para tocar la pared antes que nadie, con un tiempo de 4:13.71 minutos. En los días previos, el deportista del Club Natación Terrassa ya había subido al podio en los 100 mariposa, por lo que regresa de la gran cita continental con dos nuevas preseas en la mochila para su colección individual.

Buen nivel en las distancias cortas

Garrido acudió a Kocali (Turquía) con la agenda repleta y tres citas marcadas en rojo en su particular calendario: dos de 100 metros (mariposa y libres) y la de 400 libres. El coruñés, más fondista que veloz, se probó primero en las pruebas cortas. Y, a la primera, ya tocó metal. Fue en la final de los 100 mariposa, en la que concluyó segundo y cosechó una medalla de plata. El nadador del CN Terrassa detuvo el crono en 1:00.91, por detrás del italiano Simone Barlaam y por delante del francés Hector Denayer. La marca le sirvió, además, para rubricar un nuevo récord de España.

Al día siguiente, Jacobo Garrido volvió a la piscina para estrenar la modalidad de libres. En la distancia corta, tan solo 100 metros y sin margen de error, el coruñés se empleó a fondo, pero terminó sin premio. Fuera del podio, ocupó la quinta plaza con un tiempo de 57.17 segundos.

Lo bueno de hace esperar

Lo mejor para el coruñés estaba reservado para su última jornada de competición. Una traca final bañada en oro en una de sus pruebas favoritas, la de 400 metros libres, en la que impuso su ley por la mínima y se cobró la revancha con Barlaam, al que doblegó por tan solo 34 centésimas. El podio lo cerró el belga Sam de Visser en tercera posición.

No fue la primera medalla de Garrido en los 400 libres de una cita continental. En 2024, sin ir más lejos, conquistó la plata, mientras que en 2025 repitió subcampeonato en el Mundial. Antes, en la misma modalidad ya había conquistado un oro mundial y una participación en la final olímpica de Tokio 2020.